Rodri Veiga: “Tenemos que hacer 90 minutos más regulares”

Rodri Veiga, entrenador del Compostela, se mostró contrariado al término del encuentro que su equipo empató ante el Bergantiños en el Vero Boquete de San Lázaro (1-1). El preparador blanquiazul pidió a sus pupilos seguir trabajando para acabar de “hacer 90 minutos más regulares”. Rodri lamentó las lesiones de Fer Beltrán y Rafa Mella, lo que limitó el margen de maniobra a la hora de realizar los cambios.

Agridulce. “Estás contento por el trabajo de muchos minutos, pero hay veinte minutos que nos condenan. El equipo pierde un poco la personalidad, el contrario viene arriba. Gastamos dos ventanas de cambios por lesiones pero tienes que aguantar. Tenemos que segur trabajando para hacer 90 minutos más regulares”.

Contrariado. “No supimos leer la segunda parte, el contrario aprieta y cuando recuperas la pelota no te dura. No podemos quitarnos la pelota de encima en esos casos, hay despejes que hacemos que tienes que intentar tenerla. Su gol empieza por un despiste nuestro. Tienes que estar los 90 minutos, porque si no, defensivamente nosotros sufrimos”.

Disgustado. “Lo que me disgusta es que tengamos momentos tan malos. Me voy mal por los jugadores, porque ponen mucho, pero no está costando”.

Lesiones. “Fer tenía un problema en el abductor y Mella molestias musculares. La gente de banda tiene que hacer recorridos muy largos y explosivos. Yo les pido que me den 60 minutos, quiero salir al 100 % y cada uno que aguante lo que aguante, quiero un ritmo muy alto”.

José Luis Lemos, entrenador del Bergantiños, tampoco estaba satisfecho con la labor de sus pupilos. El técnico rojillo cree que su equipo malgastó los primeros 45 minutos y apunta que “no podemos jugar siemrpe en el alambre”.

Balance. “En el primer tiempo fuimos superados, no estuvimos para nada bien. El plan de partido no se pareció a lo que hicimos. Fuimos capaces de nivelarlo en el segundo, porque el gol le pesó al Compos, que tuvo momentos más complicados. Al final el partido se abrió y pudo haber caído para cualquier lado”.

Disgustado. “Me quedo con que tiramos un tiempo, con todo el respeto que tenemos por el Compos. Regalamos 45 minutos, salimos vivos y pudimos rescatar un punto”.

Cambios. “Queríamos presionar alto, para dificultar la salida de balón al Compos, cada vez estábamos más a su merced. Salimos vivos para cambiar la estructura, meter más gente por dentro, arriba, y después llegamos varias veces bastante mejor”.

A mejorar. “Hay que querer y no amedrentarse, si no pasa lo del primer tiempo, superados por un equipo que podía haber ido ganando por 2-0 con facilidad. No podemos jugar siempre en el alambre”.

Sin victorias. “Los puntos fuera de casa van a ser muy caros. Puntuamos en Salamanca y hoy aquí, pero hay que tener la personalidad para ganar”.