Roger Federer no da claves sobre su regreso: “Todo es un poco incierto”

Madrid. El tenista suizo Roger Federer asegura que su futuro es “un poco incierto”, ya que no sabe cuándo estará listo para regresar a las pistas después de volver a lesionarse la rodilla derecha, y afirma que ahora tiene que tener “más paciencia” con el dolor y tomarse las cosas “con sentido del humor”.

“Hace mucho que no hago nada por culpa de mi rodilla. Después de Wimbledon, primero tuve que dejar que todo se resolviera. Esta semana me reuniré con mis médicos y mi equipo y luego veremos qué sucede a continuación. Por el momento, todo es todavía un poco incierto”, declaró en una entrevista al diario suizo Blick.

El actual número nueve del mundo no juega desde Wimbledon por problemas en su rodilla derecha, que le obligó a pasar dos veces por quirófano. Ahora, está en la lista de inscritos para el US Open, pero solo ha jugado 13 partidos desde que regresó de otra lesión en marzo. En este sentido, reconoció que la situación es “dura”, pero “diferente” a cómo lo vivía hace años. “Antes las preguntas eran simples: ¿Cuál es mi clasificación? ¿Cuál es mi próximo torneo? Hoy en día es más complicado: ¿Cómo me sentiré al volver a hacer ejercicio? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo compagino eso con la familia? ¿Qué dice el resto del equipo? La actitud es completamente diferente a hace diez años”, desveló.

Además, el veinte veces ganador de un Grand Slam reconoció que ahora necesita “más tiempo para todo”, incluido para recuperarse de cualquier tipo de dolencia. “Si antes tenía una espalda bloqueada, dos días y todo volvía a estar bien. Hoy pueden ser dos semanas. Tienes que tener más paciencia con el dolor, contigo mismo, con la vuelta a las pistas. Al mismo tiempo, recuerdas con alegría lo conseguido. Solías dar por sentadas las victorias en torneos, hoy sabes todo lo que hay detrás de ellas”, confesó le tenista suizo. e.p.