Roglic ganará su tercera Vuelta en una crono que no defraudará a nadie

La Vuelta a España llegará a su fin el domingo 5 de septiembre, cuando los 180 ciclistas iniciales, o más bien los que quedan de ellos, alcancen la catedral de Santiago de Compostela en una contrarreloj de casi 34 km, la cual tendrá su punto de partida en la localidad de Padrón y atravesará pueblos como Rois, Quintáns, Urdilde, Brión o Bertamiráns. Así pues, los corredores se enfrentarán a una crono que cuenta con todo tipo de terrenos en su haber y que hará que los ciclistas tengan que dar lo mejor de sí, haciendo ver cómo de fatigados se encuentran tras tres semanas de intensa competición.

recorrido. La etapa se iniciará en el espolón de la localidad de Padrón a las 16.30, en la plaza de abastos, y partirá hacia Rois a través de unos kilómetros llanos que conectarán ambas localidades, aunque esto durará poco, porque una vez se llega a dicho pueblo comienzan 7 km de subida desde A Ponte Nova hasta Urdilde. Esta zona es la más dura del recorrido, ya que cuenta con una pendiente media del 4 %, llegando a alcanzar en los tramos de mayor inclinación hasta un 12 %. Esta zona, que se encuentra en la última parte de la ascensión, se caracteriza por la presencia de una curva en forma de horquilla en la que no se baja del 10 % (fotos 1 y 2). Una vez coronada, se llega a Urdilde, en donde comienza un descenso muy rápido hasta Brión en el que se cubre una distancia de 8.3 km y en la que los ciclistas alcanzarán velocidades de más de 90 km/h. La bajada es sencilla, ya que no cuenta con ningún tramo técnico que dificulte el avance de los ciclistas (foto 3). Una vez en Brión, los corredores llanearán por delante del balneario do Tremo conectando con Bertamiráns, localidad que atravesarán por la avenida da Maía, arteria principal de la ciudad y que conecta con la subida en dirección a Roxos (foto 4), entrando ya en el término municipal de Santiago de Compostela. Una vez aquí se llanea por Vilastrexe y se sube un pequeño repecho al lado de la fábrica papelera de Brandía, llegando a una rotonda en la que cogerán la tercera salida en dirección a Vidán por la avenida da Mestra Victoria Mínguez, zona llana en la que los corredores apurarán hasta la última corona para enfrentarse a los últimos 3.5 km de recorrido. Así pues la llegada a la catedral se efectuará por la Carballeira de San Lourenzo, pasando por la parte de atrás del Instituto Xelmírez hasta Galeras, donde a través de la calle Domingo García-Sabell y, posteriormente, la calle del Convento de San Francisco, donde afrontarán los 200 metros finales entrando a la Plaza del Obradoiro por enfrente del histórico edificio que alberga la Facultad de Medicina de la ciudad compostelana.

favoritos. Tras el paso por la alta montaña asturiana y el golpe sobre la mesa de Primoz Roglic en la etapa de los Lagos de Covadonga, ha quedado claro que el esloveno tiene entre ceja y ceja acabar en Santiago de Compostela vestido de rojo por tercera vez en su carrera, acreditándolo como vencedor de la edición 2021, tras hacerlo también en las celebradas en 2019 y 2020. El terreno de la contrarreloj es muy favorable para el ciclista del Jumbo Visma, que viene de mostrar su superioridad en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos consiguiendo el oro. Además, también se impuso en la CRI que se celebró en la primera etapa de la Vuelta en Burgos. Contra todo esto y más van a tener que competir Supermán López y Enric Mas si quieren tener opciones de mantener el podio o, incluso, de asaltar el liderato a base de épica, hecho que parece imposible vista la superioridad del esloveno en estas pruebas. Ambos no sobresalen como velocistas y el propio corredor mallorquín declaró hace poco que si querían ganar la Vuelta tendrían que llegar a la crono con al menos dos minutos de ventaja sobre Primoz, suceso que parece más fantasía que cualquier otra cosa viendo la forma en la que se encuentra el corredor esloveno.

Otros favoritos dentro del top-10 de la clasificación general que pueden suscitar cambios son Egan Bernal, Guillaume Martin, Jack Haig o el propio Adam Yates. Ciclistas que buscarán dar lo mejor de sí en dicha prueba, a los que se le suman Felix Großschartner, Sep Kuss o Gino Mäder, con la intención de clausurar la tercera gran vuelta del año en el mejor puesto posible.

Todo el mundo ve al corredor del Jumbo Visma como favorito indiscutible para la victoria de etapa y la victoria de la Vuelta, pero pese a ser un gran especialista habrá que ver con qué piernas llega el ciclista esloveno tras el esfuerzo al que se ha visto sometido desde el primer día, al que se le junta el castigo de etapas como la de los Lagos de Covadonga o el Gamoniteiru. Todo apunta a la victoria del Roglic, pero el ciclismo nunca ha sido una ciencia exacta.