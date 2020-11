Roglic se ve “fuerte” y Carapaz augura “lucha” hasta el final de Madrid

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ganador en la crono con final el Mirador de Ézaro y nuevo líder de la Vuelta a España 2020, cree que “es mejor estar 39 segundos por delante que por detrás”.

“Ha sido muy bonito ganar porque llevaba tiempo sin ganar una contrarreloj. Me he sentido fuerte y he tenido buenas sensaciones”, dijo el corredor esloveno.

“Me ha salido una crono perfecta y estoy casi sorprendido de lo fuerte que he ido porque pensé que sufriría mucho más”, añadió.

Roglic avanzó que esta semana estará “muy concentrado” en lo que tiene que hacer y que además para ayudarle tiene “un equipo muy fuerte”.

Tras el final de la etapa, el director deportivo de Roglic, Frans Maassen, explicó que “Primoz quería quedarse con algo al final de la contrarreloj para la subida final”, que fue donde marcó las mayores diferencias, y por eso “en la subida ascendió realmente bien”.

ASPIRANTE. El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), ahora segundo a 39 segundos de Roglic, perdió el maillot rojo pero no la moral, pues acabó “contento con el resultado” y dispuesto a perseguir su objetivo de ganar la Vuelta.

“Ha sido una contrarreloj muy dura, pero estoy muy contento con el resultado, hemos venido a ganar la Vuelta y sigue siendo el objetivo”, aseguró. “Creo que la Vuelta sigue abierta, hay muchas posibilidades, va a haber muchos días muy duros, donde todo puede cambiar. Seguiré luchando hasta el domingo”.

LA CRUZ. El español Enric Mas (Movistar) reconoció en meta que la contrarreloj con final en el Mirador de Ézaro fue “un desastre”,

“Para mí hoy ha sido un desastre. No encontraba ritmo, no encontraba buena posición encima de la bici de crono...”, confesó el balear a Televisión Española. EFE