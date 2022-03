Rubén Albés admite que el CD Lugo hizo un partido muy feo pese a la victoria

SEGUNDA Rubén Albés, entrenador del CD Lugo, reconoció que su equipo no hizo méritos para ganar al Alcorcón (1-0), un partido que se llevó en los últimos minutos con un penalti por mano.

“Hemos hecho un partido muy feo, hemos estado muy desacertados, con muchos errores no forzados. Emocionalmente nos encontramos ante una situación en la que parecía que todo lo que no fuera ganar sería un fracaso. No hemos hecho méritos para ganar, pero en contraprestación, hemos conseguido los tres puntos”, comentó en rueda de prensa.

El técnico dijo que su equipo tuvo “la fe de seguir, de trabajar” y de no descomponerse pese a estar “tan mal” a nivel futbolístico.

“Hemos tenido un rival enfrente que compite como equipo y teníamos obligatoriedad de ganar y nos ha costado gestionar esas emociones. Había que ganar sí o sí, no nos servía el empate, y por eso acabamos a nivel ofensivo con todo lo que teníamos”, declaró.

Albés reconoció que, “si pudiera cambiar a unos cuantos” jugadores de su equipo “en el descanso, lo habría hecho” porque les veía “bloqueados”.

Sobre el penalti que dio al Lugo los tres puntos en los últimos minutos, indicó que el balón lo despeja un rival y le da en la mano. EFE