Rubén de la Barrera no ceja: “Me siento cerca de ganar”

´SEGUNDA B Rubén de la Barrera, entrenador del Deportivo, aseguró que se siente “muy cerca de ganar” y precisó que lo dice en un momento en que parece que “nada” le da la “razón” porque el equipo está inmerso en una serie de siete partidos sin ganar, cuatro con él en el banquillo.

“Llorar o deambular por la vida no puede ser lo nuestro, porque las penas llevan a mayores penas. Aquí hay que hacer las cosas bien, merecer, insistir, insistir e insistir hasta que las cosas salgan”, comentó ayer.

El Deportivo intentará romper la racha negativa mañana ante el Guijuelo en Riazor para reengancharse a la batalla por el ascenso. De la Barrera deseó que llegue esa victoria “que tanto necesita la plantilla desde el punto de vista anímico para reforzar lo que se viene haciendo. La exigencia en cualquier club es inherente a él y la del Deportivo va a estar ahí siempre; no es cuestión de reformularse objetivos. El momento presente se llama Guijuelo”.

Su estilo de entrenar ha calado en el vestuario, al menos según lo que explicó el extremo canario Rayco Rodríguez el jueves en su comparecencia. “Intento ser natural, no perder mi esencia, por ese motivo me han contratado, pero lo que sucede de lunes a sábado de poco importa si no se traduce en victorias. Si ganas, lo anterior parece muy bueno y si no lo haces, parece una mierda”, afirmó.

Ante el Guijuelo se reencontrará con uno de sus exequipos, al que logró clasificar para el playoff de ascenso, y con Chuchi Jorqués.

Y respecto al cambio en el Consejo de Administración del club, abogó por la necesaria “continuidad”. C.A.F.