Rubén de la Barrera no liga su futuro al ascenso

Pueblo. El entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, aseguró que “no hay novedad” sobre su continuidad en el banquillo, pero precisó que esta no estará determinada por la categoría en la que esté el club la próxima temporada.

El preparador coruñés afirmó en una rueda de prensa telemática que está “centrado en ayudar al equipo a lograr el billete” para la tercera categoría, la Primera Federación, si bien dejó claro que, por él, no habría problema en continuar al frente de la plantilla en un nivel inferior si finalmente se queda en Segunda Federación.

“Cuando me comprometo con el Deportivo, lo hago porque es el club con el que siempre soñé, con el que me identifico. Me ha tocado venir en unas circunstancias que no fueron las mejores, pero en Champions no iban a llamar a Rubén. Ha sucedido en este momento y tenía claro que si algún día me tocaba sería en unas circunstancias parecidas”, comentó.

De la Barrera indicó que “el Dépor es mucho más que una categoría u otra” y afirmó que, aunque le “gustaría que fuera importante en el fútbol profesional”, a él no le “condiciona” que esté “en Primera, Segunda, Tercera o decimosexta” por lo que representa para él, algo “diferente a oro club”.

En todo caso, el objetivo del Deportivo y el técnico es certificar el billete para la Primera Federación, con el deseo de obtenerlo este fin de semana en la penúltima jornada.

Para ello, debe ganar al Langreo en el Estadio Abanca-Riazor el domingo y esperar que el Racing de Ferrol puntúe ante el Numancia el sábado en A Malata.

Eso sería “mejor, que mejor” para el Deportivo, tal y como indicó De la Barrera, quien advirtió de que el equipo debe “estar preparado para todo”, ya sea para obtener la plaza “este fin de semana o el próximo”, en el que visita al Numancia.

En Riazor estará arropado por 5.000 espectadores después de que la Xunta de Galicia autorizara aumentar el aforo en 4.000 aficionados.

“Jugamos en casa, el incremento de espectadores va a ser fundamental y con el reto que tenemos delante, mejores condicionantes es imposible encontrar”, apuntó el entrenador.

Esta semana, el presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, aseguró en un encuentro con periodistas que tenía conocimiento de jugadores que tienen intención de quedarse en el equipo la próxima temporada y otros que quieren salir. De la Barrera matizó que todos están comprometidos.

“De eso no tengo información, pero cuando sales al campo todo el mundo se juega su prestigio y eso te lleva a dar lo mejor de ti mismo sea para lo que sea, para seguir estando en el equipo o para otras opciones”, afirmó. CAF