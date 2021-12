Ruth Lorenzo e Xavier Santos, na cita do circuíto mundial en Pamplona

Santiago. A cidade de Pamplona acollerá do 28 ao 30 de xaneiro de 2022 unha proba do circuíto mundial de karate. Nesta ocasión trátase dunha proba das Series A, na que tomarán parte tres deportistas galegos. Ruth Lorenzo Couso e Xavier Santos Veiga do Club San Francisco Teo, foron convocados pola RFEK en calidade de seleccionados. Por outro lado, Alejandro Felpeto Gesto, do Karate-do Carballo, foi convocado en calidade de invitado, sendo esta a súa primeira convocatoria coa selección española absoluta de karate.

Esta cita forma parte da axenda de Ruth Lorenzo Couso e Xavier Santos Veiga no comezo do novo ano. Ruth, que se desenvolve como adestradora no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, xa conta con experiencia no circuíto mundial. Xavier Santos, por la súa parte, debuta no dito circuíto, semanas despois de acudir coa selección española ao Campionato do Mundo de karate. ECG