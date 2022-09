Sainz indica que Ferrari ejerce la autocrítica

MADRID. El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) no está “descontento” con su rendimiento en una temporada que está siendo una “montaña rusa”, frenados en cierta manera por los errores del madrileño, de su compañero, Charles Leclerc, “y de la escudería”, aunque insistió en que la “autocrítica” la hacen “de puertas para dentro” para protegerse, ya que “señalar nunca es bueno en un equipo que quiere luchar por el Mundial el año que viene”. “Nunca se puede estar satisfecho y menos en una temporada donde me han pasado todo tipo de cosas. Ha llegado mi primera victoria, ha habido muchos podios, muchos momentos buenos, pero ha habido de todo. Ha habido ceros al principio que me descolgaron mucho del Mundial. Y cuando todo empezaba a ir mejor, llegó el cero en Austria, cuando se me quemó el motor, y perdí un poco de comba. En general, tampoco puedo estar descontento, seguro que nos sirve para intentarlo el año que viene con mejor experiencia”. E.P.