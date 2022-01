Sainz no se rinde y exhibe jerarquía en la tercera etapa

Madrid. El piloto español Carlos Sainz (Audi) lamentó tras su triunfo de etapa el “tiempo” perdido el primer día por un problema de navegación y afirma que ahora ya solo se centra en “aprender” y “sacar conclusiones” de su primera experiencia con Audi en el raid asiático.

“Abrir hoy no era tan fácil, ha sido un día bueno. La pena fue el tiempo que perdimos el primer día, pero para nosotros ahora ya es un rali de aprender y sacar conclusiones. Es la primera carrera con el coche y hay que seguir haciendo pruebas e ir aprendiendo”, declaró tras su triunfo. El madrileño celebra así su 40.ª victoria parcial en el raid y la primera de Audi en la historia de la competición.

Por su parte, Sebastién Loeb dio por perdida su lucha en la general de coches al asegurar que ya no pueden “meterle presión” a Al-Attiyah. “De todas maneras, vamos a seguir compitiendo. Soluciones no habrá, pero qué menos que estar ahí. Ya no hay nadie en disposición de meterle presión a Nasser, va a poder ir muy tranquilo”, dijo resignado el piloto galo de BRX. efe