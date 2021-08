Salado: “Hay potencial y es un buen momento para ascender”

Antonio Salado fue presentado esta tarde como nuevo jugador de la SD Compostela, con la que ya se ha estado entrenando desde el comienzo de la pretemporada. El extremo zurdo se mostró confiado en las posibilidades del equipo y ambicioso hacia el inicio de temporada. El futbolista vasco apuesta abiertamente por soñar con el ascenso a Primera RFEF.

“El equipo tiene mucho potencial, el míster tiene claro lo que quiere y este año creo que es un buen momento para ascender a esa categoría que se ha creado”, declara Antonio Salado en un acto celebrado en la Panadería Leis, patrocinador del jugador.

Estas primeras semanas están siendo de adaptación para Salado. “La adaptación a la ciudad ha sido maravillosa, muy rápida”. También la toma de contacto con el equipo cumple las expectativas: “Hemos jugado ya dos amistosos y las sensaciones son buenas”. Ahora ya solo queda refrendar esas buenas vibraciones cuando llegue el comienzo de la liga, el 5 de septiembre ante el Pontevedra en Pasarón, el cual Antonio aguarda “con ganas”.

Aun así, el extremo zurdo compostelanista no destaca a su primer rival sobre el resto de equipos, sino que pone el foco en la gran exigencia que se va a encontrar el equipo en Segunda Federación. “Todos son equipos con muy buenos jugadores, clubs muy bien trabajados. La exigencia va a ser máxima, y como no estemos al nivel no vamos a lograr el objetivo”. Ante una categoría de nueva creación, Salado la califica como una “Segunda B diferente, pero muy bonita”.

CONFIANZA. Antonio Salado será uno de los hombres de ataque de los que disponga Rodri Veiga, una de las piezas que intentará contribuir en la cosecha goleadora. El futbolista formado en Lezama se muestra confiado en que los goles lleguen con relativa facilidad. “Me han hablado que el año pasado una de las faltas que tenía el equipo era el último pase en zonas de ataque”, reconoce, pero no duda de que “el equipo está capacitado para hacer goles”. Eso sí, admite que el arte de perforar la portería contraria también necesita de una pizca de fortuna. “La forma de juego que tenemos es de llegar muchas veces al área, y luego hay que tener esa pequeña suerte que necesitas para meter gol, pero hay que confiar en que va a llegar”.

En una fase del año futbolístico en el que es primordial la preparación física, el jugador vasco se muestra encantado con el trabajo que se está realizando desde el club en ese sentido. “Tenemos un preparador físico, Alexis, y un ayudante, David, que nos están preparando muy bien, todo muy profesional, y creo que el equipo va a llegar de la mejor forma posible no solo la inicio de la temporada, sino al final”. Y es que no miente Salado cuando recalca que “en fútbol hoy en día se iguala todo tanto que la forma física hace mucho”.

Antonio también alabó las instalaciones del Compostela en el trabajo del día a día. “Entrenar todos los días en césped natural no tiene precio”, asevera.