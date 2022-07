Samu sigue y cumplirá su séptima temporada en la SD Compostela

··· A futbolista galega Teresa Abelleira entrou finalmente na lista definitiva da Selección Absoluta Feminina para a Eurocopa de Inglaterra. A xogadora do Real Madrid está xa desde hai días na concentración tras a baixa de Salma Paralluelo.

··· Abelleira, que xa formou parte das 28 elixidas para a fase de preparación do campionato de Europa, viaxou xa ata Italia despois de varios días de descanso en Pontevedra, cidade onde aproveitou a súa estancia na pasada semana para arroupar ás Seleccións Galegas na fase final do Campionato de España, exemplo da súa visión coral do deporte.

··· As xogadoras de Jorge Vilda debutarán na máxima cita continental o vindeiro venres 8 de xullo ante Finlandia, competición que vai ter moita cobertura meditática mesmo por Televisión Española como noutras canles xa que a sona desta cita vai a máis en cada edición.