San Mamés espera a un Celta renacido con Eduardo Coudet

El duelo de delanteros entre Iago Aspas y el joven Asier Villalibre, últimos protagonistas en positivo de ambos equipos, es uno de los aspectos más atractivos, a priori, del partido liguero en el que el Athletic y el Celta procurarán esta noche en San Mamés confirmar sus respectivas mejorías.

Villalibre ha sido el gran hallazgo rojiblanco en las dos últimas jornadas, y el principal asidero para mantenerse en el puesto de un Gaizka Garitano, que ha tardado lo suyo en dar al Búfalo de Gernika la alternativa como titular.

Aspas, en su caso como es costumbre, fue el principal responsable de la ilusionante primera victoria del argentino Eduardo Chacho Coudet en el banquillo celeste. Una remontada al Granada que, aún todavía en puestos de descenso, ha acercado al Celta a un montón de equipos en la tabla.

Sirva como ejemplo que, si gana, el conjunto vigués igualará a puntos en la tabla al Athletic, noveno al arrancar esta duodécima jornada.

La contundente victoria ante el Granada (3-1) ha revitalizado al equipo gallego, que ya dejó muy buenas sensaciones en el estreno de Coudet a pesar de no poder puntuar frente al Sevilla.

El choque de Bilbao supondrá un enorme desafío para los celestes, que no encadenan dos victorias seguidas desde el pasado mes de junio, además de buscarlo, en esta ocasión, en un estadio en el que no gana en Liga desde el 2006, gracias a un solitario gol del delantero brasileño Fernando Baiano.

Pero las urgencias mandan y el Celta necesita confirmar su mejoría para dormir esta noche fuera de los puestos de descenso, y meter presión a sus rivales directos en la pelea por escapar del peligro.

Coudet pierde al internacional turco Okay Yokuslu, sancionado con un partido por su expulsión en el último choque. No obstante, el centrocampista no está entrando de momento en los planes del técnico argentino, que solo tiene una duda: repetir alineación con Araujo acompañando a Murillo en el centro del eje defensivo o devolver al once al ghanés Aidoo, una vez que ha superado la lesión muscular sufrida en el Sánchez Pizjuán.

El resto del equipo, en principio, será el mismo de sus dos primeros partidos como entrenador celeste: Rubén Blanco en portería; Hugo Mallo, Olaza y Murillo en la línea defensiva, que completará Aidoo o Araujo; Tapia como mediocentro defensivo por detrás de Brais Méndez, Denis y Nolito; Aspas y Mina son fijos en punta.

Enfrente, en el Athletic, ante los cuatro puntos de seis posibles logrados y la goleada de su última comparecencia en San Mamés, se espera que Garitano mantenga la apuesta por Iker Muniain en la media punta, tres delanteros profundos junto al capitán y un doble pivote por detrás con Unai Vencedor y Mikel Vesga.

Vencedor, un medio centro competitivo y con jerarquía en el juego que acaba de cumplir 20 años, es la otra gran noticia bilbaína, junto a Villalibre, de los dos últimos partidos del cuadro bilbaíno.

Iñaki Williams y Alex Berenguer completarían en las bandas el cuarteto de ataque de un Athletic que estará obligado a hacer un cambio en el centro de la defensa. El de Unai Nuñez por Íñigo Martínez, que cumple ciclo de amonestaciones.