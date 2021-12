Sancionado con un punto y 300 euros de multa el Vista Alegre por no tener un entrenador inscrito

PREFERENTE Sumado el séptimo partido de liga, el pasado fin de semana en Boiro, sin presentarse a jugar con un entrenador oficial, el Vista Alegre Estudiantil, tal como explicó EL CORREO GALLEGO que ocurriría llegado el caso, ha sido sancionado por la Real Federación Gallega de Fútbol con multa de 300 euros, que crecerá en 100 euros sucesivamente (400, 500, 600...) en cada uno de los siguientes encuentros en que se mantenga la situación, y pérdida de un punto en la clasificación... que muestra la paradoja de que, al no haber sumado punto alguno hasta ahora, el equipo tiene -1; la sanción de un punto también se mantendría de no corregirse la situación en los próximos partidos que debe disputar el equipo.

Como se recordará, el Vista Alegre E. no llegó a un acuerdo para la rescisión del contrato del anterior entrenador, Gelucho, y mientras esto no suceda no puede proceder a dar de alta federativa a otro.

Suso Miguens, gerente del Vista Alegre, confirmó a este periódico que en breve acudirán a la justicia ordinaria para denunciar lo sucedido con Gelucho, y pedirán, de ganar el pleito, que queden sin valor estas sanciones.

La RFGF califica de “muy grave” la infracción del club.

NOMBRE. Por otra parte, el Comité Galego de Xustiza Deportiva desestimó el recurso del Vista Alegre para que esta temporada constara ya, a efectos federativos, la fusión-absorción de la Agrupación Estudiantil por parte del Vista Alegre. El nuevo club, el Vista Alegre, sí fue inscrito por la Secretaría Xeral para o Deporte en el Registro de Entidades Deportivas de Galicia. Pero la RFGF, por medio de su secretario Diego Batalla, negó que los efectos federativos de la fusión pudieran operar ya esta temporada, al haberse notificado después del 30 de junio. A efectos prácticos, esto afecta básicamente al nombre federativo del equipo, que se mantiene como Estudiantil. A. PAIS