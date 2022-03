Sandor Martín: “Puede ser la antesala de disputar el Mundial y hay que ganar”

El púgil barcelonés Sandor Martín, actual campeón de Europa del boxeo peso súper ligero y que el viernes (19:30 h.) retornará a la capital catalana para medirse al mexicano José Félix por el título Internacional de la WBA, afirmó que la pelea podría considerarse “la antesala de disputar el mundial”.

“Esto va en serio y voy a salir a ganar”, aseguró en una entrevista concedida a EFE, Martín quien, a sus 28 años, tiene un palmarés de 39 victorias (13 por KO) y dos derrotas.

Su último combate en Barcelona fue el 23 de abril de 2021, en su segunda defensa del título continental frente al británico Kay Prospere. Seis meses después, el 16 de octubre se enfrentaba al californiano Mickey García, cuatro veces campeón del mundo, en Fresno (Estados Unidos) al que derrotó por puntos en una victoria histórica.

Residente en el barrio barcelonés de Nou Barris, el púgil que entrena y da clases en el gimnasio KOVerdún, se prepara muy concentrado ante un rival de la talla de José Félix (39 victorias -30 por KO-, 5 derrotas y 1 nulo).

“Estamos hablando de un combate exigente y complicado. Parece que, como vengo de ganar a Mikey García, todo lo siguiente va a saber a poco; nada más lejos de la realidad, me he tomado el combate muy en serio”, subrayó.

“Es un rival muy exigente, tiene experiencia, sabe moverse bien en el ring, tiene un 67% de victorias por KO, lo que es un ratio muy alto; se trata de un pegador”, añadió Sandor Martín sobre su próximo rival. Puede que sea la última pelea del catalán antes del luchar por el título mundial y no quiere dejar escapar la victoria: “Sé que él se ha preparado a conciencia para el combate y, por lo tanto, yo he hecho lo mismo”.

El combate del próximo viernes no es una preparación, ya que hay un título internacional de la World Boxing Association (WBA) en juego, y para el español es muy importante. “Nos jugamos un título, ahora vacante. Estoy clasificado dentro de las cuatro asociaciones principales, y eso supone cualquiera de ellas me podría designar como aspirante oficial para un título mundial. Y este combate no deja de ser clave para que nos tengan en cuenta y subir en las clasificaciones”, explica Martín.

En noviembre de 2020, el púgil barcelonés firmó con la promotora británica Matchroom Sports de Eddie Hearn, un paso de gigante en su carrera, ya que según él, está “en la mejor promotora del mundo”.

“El trato es excelente, además de una plataforma de difusión de deporte espectacular como es DAZN. La verdad que no me puedo quejar absolutamente de nada. El apoyo que siento por su parte hacia mi carrera deportiva es total”, destacó.

A las órdenes de su entrenador, y padre, Rafa Martín, ayudado por Rafa Valle, su preparación crece de manera progresiva antes el combate.

“Nosotros estamos todo el año en sesiones preparatorias un poco más moderadas, y cuando se acerca la fecha del combate empezamos a intensificar con un par de entrenamientos al día. Dos horas por la mañana y dos por la tarde, controlando descansos, alimentación, la bajada de peso, estudio del rival y todo lo que supone una preparación al más alto nivel”, indicó Sandor.

Cuando se le pregunta si considera que está en su mejor momento de forma, revela que, “es difícil poder definirlo”, aunque no esconde que a sus 28 años, se encuentro “en un punto fuerte” de su carrera.

Será su séptimo combate en el pabellón del Vall Hebrón y esta ilusionado por la respuesta que siempre recibe del público de Barcelona.

“Confío en que se llene de nuevo, porque como deporte creo que estamos pasando una época muy buena. Estábamos un poco en la sombra a nivel de medios de comunicación, pero de un tiempo para aquí esto ha cambiado. Si a eso añadimos que un boxeador de Barcelona está cerca de disputar un mundial, eso siempre ayuda como reclamo”, concluyó un concentrado Sandor Martín.