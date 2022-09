Santi Mina comparecerá por videoconferencia desde Arabia en el juicio que decide su ingreso en prisión

TRIBUNALES. El futbolista Santi Mina, condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual, intervendrá este viernes desde Arabia Saudí por videoconferencia en la comparecencia de ingreso en prisión solicitada por la acusación particular que se celebrará ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. Según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia ha accedido a que no tenga que desplazarse desde Arabia Saudí, ya que recientemente se ha incorporado a las filas del Al Shabab, un conjunto cuyo entrenador es el español Vicente Moreno. El alto tribunal ha precisado que la sesión se celebrará a las diez de la mañana a puerta cerrada, ya que “no es un acto público y a la misma asistirán el representante del Ministerio Fiscal y los letrados de la acusación y de la defensa”. El TSJA ha recordado además que el tribunal aún tiene pendiente resolver la aclaración de sentencia que solicitó la abogada que defiende al futbolista condenado. Una vez resuelta esta cuestión, se le otorgará un plazo para que, si lo estima oportuno, presente un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Audiencia Provincial tenía previsto celebrar el jueves d ela semana pasada la vista que se realiza a petición del abogado de la víctima, si bien fue aplazada a este viernes. El letrado de la víctima, Iván Bolaño, explicó que a pesar de la condena no se había solicitado su ingreso en prisión en tanto se resuelvan los recursos contra la sentencia, hasta que se conoció que el futbolista jugará esta temporada en el equipo Al Shabab de Arabia Saudí. “No solo se va fuera del país cuatro meses después de la condena, sino que se va a un país en el que los derechos de las mujeres están muy denostados y son prácticamente inexistentes, y que no tiene convenio de extradición con España”, dijo el abogado. efe