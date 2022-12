Santiago acolle o I Torneo Internacional de Balonmán Deputación da Coruña

COMPOSTELA. O Concello de Santiago acollerá do 9 ao 11 de decembro o I Torneo Internacional de Balonmán Deputación da Coruña, no que participarán 20 equipos e máis de 450 deportistas de categoría infantil, cadete e xuvenil (masculina e feminina).

A cita celébrase grazas á financiación da Deputación da Coruña, coa colaboración do Concello de Santiago de Compostela e o Centro Superior de Hostalería de Galicia, no que se aloxarán os combinados galegos entre o 7 e o 11 de decembro. No aspecto deportivo, o principal obxectivo desta competición é servir como preparación das seleccións galegas de cara o Campionato de España de Seleccións Territoriais.

Onte tivo lugar o acto de presentación do evento no Concello de Santiago, onde asistiu a deputada provincial de Deportes, Cristina Capelán; a concelleira de Deportes de Santiago, Esther Pedrosa; e o presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López.

Os combinados do Principado de Asturias e da rexión de Oporto, xunto con catro equipos galegos da categoría sénior, porán a proba o nivel das diferentes seleccións galegas.

Os partidos celebraranse nos pavillóns do Restollal e Fontiñas e o domingo a partir das 14.30 horas terá lugar a entrega de trofeos no pavillón do Restollal. aNDRÉ cOUCE