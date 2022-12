Santiago acollerá o I Congreso do Fútbol Galego

EN MARZO. A Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) elaborou en 2022, por primeira vez na súa longa historia, un Plan Estratéxico que se desenvolveu conxuntamente e en coordinación coa Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e as demais Federacións Territoriais, todo isto co apoio e supervisión da UEFA a través dos seus departamentos UEFA GROW e UEFA ACADEMY. O Plan Estratéxico da RFGF “é un documento que expresa os obxectivos a medio e longo prazo que a federación quere acadar, detallando nel a forma en que pretende alcanzalos. Para iso deseñouse un percorrido para acadar os obxectivos e a forma en que as decisións se transforman en accións”.

Neste percorrido, engaden da, xoga un papel fundamental o primeiro gran Congreso do Fútbol Galego que se celebrá a finais do mes de marzo (días 24 e 25). “Un Congreso federativo global no que participen todos os niveis federativos (futbolistas, adestradores, árbitros e dirixentes de clubs) e que será unha forma estratéxica de escoitar as necesidades dos nosos afiliados. Será a primeira vez na historia que o fútbol galego se reúna para decidir o seu futuro. E queremos que a participación sexa a máis alta posible. Todas as aportacións serán ben recibidas e analizadas e entre todos decidiremos cales consideramos que debemos incorporar á nosa folla de ruta”, destacan desde a Real Federación Galega de Fútbol.

O Congreso do Fútbol Galego que terá lugar o próximo mes de marzo ten como obxectivo primordial “a análise e estudo da situación actual do fútbol galego para detectar os seus problemas e necesidades e ofrecer solucións que melloren o seu desenvolvemento e práctica”. Co fin de que poida participar todo aquel que o desexe, decidiron estruturar o congreso en varias fases: “Presentación de propostas vía correo electrónico ata o 13 de xaneiro de 2023. As propostas deben estar vencelladaa ás temáticas asociadas ao Congreso; durante os meses de febreiro e marzo realizaranse reunións nas Delegacións para facer unha análise profunda das propostas presentadas e celebración da xornada central do Congreso os días 24 e 25 de marzo de 2023 en Santiago”. ECG