Santiago presume de doble presencia en la 1.ª Nacional

No es una competición más. Desde el tercer peldaño, la Primera División Femenina conjuga la exigencia de una liga de categoría nacional, un escaparate en el que clubes y jugadoras son vistos y pueden al mismo tiempo ver, siendo a la vez un examen continuo sobre el trabajo diario, la calidad y la mentalidad de cada grupo. Todo eso lo saben tanto en el Victoria FC, que acomete su quinta campaña en la categoría, como en la SD Villestro, un recién ascendido sobrado de ilusión y de ambición. Los dos equipos compostelanos compartirán rivalidad y aspiraciones en una campaña 2021/22 que arranca esta tarde y augura grandes jornadas de fútbol para todos sus aficionados.

El primero en salir a escena será el Victoria FC. El conjunto rojillo recibe a partir de las 18.00 horas al Sárdoma en el Municipal de Santa Isabel con caras nuevas, ánimos renovados y una línea de trabajo sólida y clara que ha sido clave para alcanzar los éxitos deportivos de estos últimos cursos. El entrenador compostelano Chivi García repite en la dirección de un plantel que pierde esta temporada a jugadoras importantes como Angy, Raquel, Albita, Noela y Carla, que se incorporará en enero a la universidad en Estados Unidos pero se ha reforzado con Laura Lorenzo, del Viajes Interrias, y Laura Portabales, del Friol. “El resto de la plantilla la forman jugadoras de la cantera. Este verano nos hemos centrado en fichar a jóvenes de Santiago y de la comarca para el equipo B y y poder seguir así nuestra filosofía del club de base”, afirma.

Será el Sárdoma el rival encargado de chequear si los deberes se han hecho bien este verano. “En mi opinión es el equipo más trabajado tácticamente. Es un rival muy difícil de ganar. La temporada pasada acabaron siendo el mejor equipo, y aunque este verano perdieron a su mejor jugadora se reforzaron muy bien. Será un muy buen rival para saber a qué nivel estamos o podemos llegar”, medita el entrenador del Victoria.

Un gran salto. Desde las 19.00 horas, el recién ascendido Villestro expondrá su proyecto para este curso 2021/22 bajo la dirección de Pere Tobaruela en el campo de A Bouza del Umia. “Para nós é un salto cualitativo a nivel de fútbol e de rivais, que son moito máis duros, pero tamén de visibilidade”, asume el técnico. “A aposta do Villestro está delimitada por dous factores: o primeiro é o intento de dar continuidade a un núcleo moi importante de xogadoras que levan moitos anos no clube, son doce, que empezaron esta andaina na 2.ª División galega e que foron medrando como xogadoras e como persoas no clube; e o segundo é que esta é unha Liga de moitos contrastes, sobre todo económicos, e coa nosa realidade temos que incorporar xogadoras que cres que poden ter potencial”.

De esta forma las novedades de la plantilla son Vero y Erika, que proceden del Victoria B; Alicia, “repescada” tras el parón de la pasada temporada a causa de los estudios; Rocío, ex del Amio, una “xogadora con moita capacidade de progresión”; y Rebeca, una futbolista de Melide que llega tras jugar en el Antas. “Somos un equipo que ten que coller a experiencia na categoría pero temos toda a ilusión e todas as gañas de facelo o mellor posible”.