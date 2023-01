Santolino: “Me parece mucho 30 minutos, pero se puede recuperar”

Madrid. El español Lorenzo Santolino (Sherco) se mostró ayer optimista respecto a la recta final del Dakar y dijo que la desventaja que tiene, más de media hora, es recuperable aunque parezca, y sea, mucha.

“La valoración es positiva. Voy de 12 en la general a 30 minutos del primero, parece mucho y lo es, pero se puede recuperar si hay alguna etapa con problemas de navegación y pérdidas, no estamos lejos y el ritmo es regular y constante y es la clave para afrontar esta segunda semana”, analizó.

Santolino afirmó que la primera semana del raid fue exigente, algo que ya les habían advertido desde la organización, aunque no se lo tomaban demasiado en serio.

“Fue una semana dura. Nos lo habían dicho y no nos lo creíamos del todo porque otras veces lo habían avisado y no era tan duro, pero esta vez sí, con un recorrido especialmente técnico, muchas piedras, hierba de camello, zonas rápidas que te hacen estar en tensión, jornadas físicas... y me ha gustado”, confesó con optimismo moderado dada la situación.

El salmantino afirmó que fue “una semana completa”, en la que, además, no sufrió contratiempos.

“El equipo ha trabajado muy bien. Llegábamos bien preparados, en buenas condiciones. Algún día acabé fatigado y lo bueno es que he recuperado bien. Estoy contento de que no hemos tenido ningún problema técnico, que a nivel de caídas salvé la semana sin ninguna”, precisó el piloto español. EFE