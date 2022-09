Saqués se alegra de no haber fichado ningún delantero al ver el rendimiento de Chris Ramos

El presidente del Lugo, Tino Saqués, extrajo la lectura positiva de no haber podido atar el delantero que deseaba en el mercado estival a la vista del rendimiento de los que ya estaban en plantilla, como el gaditano Chris Ramos, autor de tres tantos en las primeras cinco jornadas de LaLiga SmartBank, y también contempla traspasos, incluso en el mercado invernal.

“Se habló del ansiado delantero, hubo varias opciones al final se nos cayeron todas, pero viendo el escenario a día de hoy estoy satisfecho de que se hubieran caído porque los jugadores y el delantero los tenemos en casa y van a demostrarlo”, aseguró en una comparecencia en el Anxo Carro para analizar la situación del club.

En ella, señaló que “no es momento de hablar de fichajes”, aunque dependerá de cómo progrese la temporada.

“Se verá cómo va evolucionando la plantilla y necesidades, pero entendemos que a día de hoy (la plantilla) da lo que precisamos y no necesitamos nada. Si en el mercado de invierno necesitamos alguna incorporación, entiendo que la podemos hacer, pero a día de hoy no”, comentó.

Además, reconoció que “el límite de plantilla del 15 por ciento” del fondo CVC “ya se consumió la temporada pasada para poder inscribir y formar la plantilla” así que esa vía la agotó.

Saqués dejó claro que “generar ingresos extraordinarios” en el Lugo “solo” es posible con el traspaso de jugadores y dijo que los prevé incluso en el mercado de invierno, pero siempre que sean satisfactorias para el club y el futbolista.

“Si la oferta se adapta a la realidad, evidentemente vamos a tener que traspasar. Pero ya por muchas circunstancias. Depende a qué jugador se le venga con la oferta y qué oferta, tampoco le puedes privar de crecer en su carrera, porque cómo le convences en ese caso para que se quede... La realidad es esa. Estamos previendo traspasos”, confesó.

El dueño de la entidad rojiblanca se mostró convencido de que tanto el primer como el segundo equipo están capacitados para “dar muy buena imagen y obtener muy buenos resultados”.

“Esto no ha hecho más que empezar, pero pinta bien y no vamos a bajar la guardia. Es una temporada complicada, con grandes equipos, pero no vamos a dejar de pelear y competir en todos los partidos”, aseguró.