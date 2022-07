SD Compostela: Fabiano ‘ficha’ a Tamar Novas

PREGOEIRO. O adestrador da SD Compostela, Fabiano Soares Pessoa, entregoulle onte a nova camiseta branquiazul a Tamar Novas, pregoeiro das Festas do Apóstolo 2022. O Rei era o ídolo da infancia do actor compostelán, quen ademais é un gran seguidor do Compos. No acto de entrega, realizado na Praza do Obradoiro, estiveron presentes o alcalde, Xosé S. Bugallo; o concelleiro de Festas, Gonzalo Muíños; e o edil de Turismo, Sindo Guinarte. Ademais, polo Compos, tamén estivo o responsable de Relacións Institucionais, Ramón Castro. ECG