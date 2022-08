SD Compostela: Pablo Durán ficha polo Celta B e chega Darío Germil

Pablo Durán foi traspasado ao Real Club Celta de Vigo, despois de que a entidade viguesa chegase a un acordo coa SD Compostela nas últimas horas. “Froito do acordo, traspásanse os dereitos federativos do novo atacante tomiñés, que se despide do Compos tras unha sensacional campaña”, indicaron este luns desde a SD.

En base ao contrato acordado por ambas as partes, entre outras cláusulas, “o Compos ingresará unha cantidade económica pola venda e recibirá a cesión dun xogador do Celta para esta campaña 2022/23”. Ademais, o cadro olívico comprométese a xogar un partido amigable, co primeiro equipo, contra a SD Compostela.

Chegado o verán pasado desde o Porriño Industrial, o xoven dianteiro pechou a súa etapa no Compos con 31 partidos xogados (17 como titular), para un total de 1,787 minutos, nos que ademais marcou oito goles, todos eles decisivos, así como un par de asistencias.

O seu gran rendemento no campo, fixéronlle merecedor do premio ao Xogador Cinco Estrellas da Tempada, un galardón que elixe a afección cos seus votos. Ademais, a pesar da súa mocidade, Pablo tamén demostrou unha gran madurez tanto no verde como no vestiario, sendo un máis na familia compostelanista.

Por todo iso, a SD Compostela agradeceulle “todo o seu traballo, dedicación e esforzo durante o seu ano vestindo a camiseta branquiazul, desexándolles o maior dos éxitos para a súa carreira deportiva”. Durán asinou por cinco temporadas.

No marco desta operación, Darío Martínez Germil (Santiago, 27/06/2002) convertiuse este luns en novo xogador do Compos para a tempada 2022/23. O dianteiro santiagués procede do Real Club Celta de Vigo, onde destacou o ano pasado no seu equipo C de Preferente Galicia. Chega cedido por unha campaña.

Aos seus 20 anos, “destaca pola súa enorme capacidade goleadora, demostrada tanto na súa etapa de formación como no seu paso a categoría sénior. Trátase dun futbolista con gran proxección e cun gran disparo”, sinalan desde o clube compostelán.

O xoven dianteiro formouse nas categorías inferiores do ED Xuventude Oroso, durante dez anos, “escalando categorías e demostrando en todas elas as súas grandes cualidades”. Xa no seu primeiro ano como xuvenil, alternou partidos (catro) co primeiro equipo do Sigüeiro, na tempada do ascenso a Preferente.

A campaña seguinte, de novo moveuse entre o xuvenil e o conxunto sénior, anotando trece goles en categorías inferiores e outros seis, en 24 encontros, en Preferente. Ese gran rendemento abriulle as portas do RC Celta de Vigo, aínda que unha inoportuna lesión deixouno fóra de xogo durante toda a tempada no seu último ano de xuvenil.

En todo caso, proba da confianza nel, renovaron o seu contrato e foi inscrito no Celta C, de Preferente. Sen botar en falta o tempo parado, xogou 31 partidos, 29 de titular, e marcou 18 tantos. Ademais, tamén participou en dous encontros co Celta B de Primeira RFEF.

Coa súa firma, a SD Compostela 22/23 conta con dezasete xogadores con contrato: Pato Guillén, Borja Rey, Roque, Álvaro Casas, Pablo Crespo, Damián Canedo, Martín Salvador, Pablo Antas, Samu, Mario, Fer Beltrán, Jordan, Mario Rodríguez, Elliot Gómez, Cano, Parapar e Darío.

O dianteiro centro, que buscará seguir demostrando as súas grandes capacidades na súa cidade natal, sumarase aos adestramentos este martes.