SD Compostela: reunión da directiva cos abonados para analizar a situación do club

HOXE. A directiva da SD Compostela terá hoxe, ás 19.00 horas, no Hotel Oca Puerta del Camino, unha reunión informativa cos abonados e abonadas da SD Compostela. O encontro servirá para que os afeccionados branquiazuis poidan coñecer a actualidade do club de primeira man, así como poder formular as súas preguntas aos directivos compostelanistas.

Esta cita responde á promesa realizada polo novo presidente, Juan Carlos Rodríguez Gesto, na súa presentación, de ter una reunión cos abonados, así como ás peticións destes últimos para estar máis presentes no día a día da entidade.

Para acceder á reunión, será preciso presentar o DNI e o abono físico. Cabe citar ademais que se enviou a invitación a todos os abonados a través do correo electrónico, á vez que se deu aviso polas redes sociais do club. ECG