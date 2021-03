Se aferra a su nueva moral el Obra para otra ‘final’ en Fuenlabrada

No es una final lo que se jugará en Fuenlabradaeste sábado, a partir de las seis de la tarde. No lo es realmente: al término del partido a ninguno de los dos equipos participantes, Urbas Fuenlabrada y Monbus Obradoiro, le darán un trofeo; y para ninguno de los dos el resultado será, ni mucho menos, definitivo. Se concede que no es una final... pero sí que el partido tiene aroma fuerte a final, a trascendente: lo serán, al menos, cinco de los diez partidos que le restan por disputar este curso al Monbus Obradoiro: contra sus rivales directos sí, hay que decirlo, por evitar el descenso a la LEB.

En esa batalla por lograr la salvación son actores principales el Fuenla, siete victorias hasta la fecha, y el Obra (8). Como lo son el Betis y el Bilbao, los dos con siete como el Fuenlabrada, y el Gipuzkoa, con seis y colista. Tienen papeles importantes en la película el Estudiantes y el Murcia (9), sale algo pero es resultón el Zaragoza (10); y el Gran Canaria (11) y el Manresa (12) son testimoniales, su interpretación promete no pasar a la historia del cine.

TRAYECTORIAS. Pero este sábado lo importante es que el Obra, que durmió feliz después de ganar por fin su primer partido tras ocho derrotas y un poco peor después de ver cómo el Betis y el Bilbao, y también el Estudiantes, sumaron la pasada jornada. El resumen es que el Obra ha alejado de forma importante (dos victorias más el average) al Gipuzcoa; pero la segunda y última plaza de descenso sigue siendo una amenaza muy real, está a una sola derrota a los pies del Obra.

Así que volver a ganar se antoja clave: volvería a dejar a otro rival, pero ahora ya serían dos, los dos que necesita, a al menos dos victorias de diferencia y el average. Que la dinámica del Fuenla también ha sido francamente mala en febrero y marzo: un triunfo, también ante el Gipuzkoa (78-74) en sus últimos ocho encuentros de liga.

CAMBIO. Las derrotas, eso sí, las ha encajado peor el Urbas Fuenlabrada, que se ha puesto más nervioso. Tanto resultado malo, y verse abajo en la tabla al entrar en la recta final de la competición motivó el relevo en el banquillo: lo dejó (o lo dejaron) Juárez, llegó Raventós, su segundo. El cambio no parecía tan drástico, pero el primer resultado de Raventós estuvo a punto de serlo: estuvo a punto de sorprender en el palu al todopoderoso, aunque quizá relajado en exceso, Barça, que al final sacó adelante el partido para bien además del Obra: 81-79.

Así que el Fuenla sigue con siete victorias, una más que las que tenía el pasado 23 de enero, cuando (serio aviso) derrotó al Granca por 102-81.

AVERAGES. El sábado también cuenta el average. En el primer partido de este curso, en Sar, el Obra le ganó al Fuenla 101-82, renta amplia. Lo fundamental sería que el Obra volviese a ganar; de caer, el desatre sería hacerlo por más de 19. El cuadro santiagués ya lo tiene a favor con Gipuzkoa, y perdido ante Bilbao. Con el Betis y el UCAM se decidirá... en otras finales.