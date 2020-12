Se aferra el Ulla Oil a su etiqueta de rival incómodo

No hay semana plácida para el Ulla Oil Rosalía pero la que se avecina será de máxima exigencia. El conjunto compostelano de la Liga Femenina 2 se mide hoy (17.00 horas) al Ardoi -cuarto clasificado con solo dos derrotas en 10 partidos-, el jueves (20.30 h.) al Maristas -rival directo por la permanencia-, y el sábado 19 (19.00 h.) al Ferrol -líder invicto y candidato claro al ascenso-, en un carrusel de citas que pondrán a prueba no solo el crecimiento individual y colectivo del grupo, su capacidad de recuperación, su nivel de competitividad, si no su fortaleza mental para asumir la severidad de una competición que no perdona.

“El equipo está demostrando que jugadoras que eran júniors hacen nada o que pensaban que no podrían ir más allá de Primera Nacional pueden jugar en toda una Liga Femenina 2, aunque lógicamente hay un proceso que hay que pasar porque es gente muy joven, con desventajas físicas, con mucho margen de mejora técnica y de conocimiento del juego”, apunta el técnico Chiqui Barros.

“Hay que aprender a jugar mejor los finales del partido, hay que meter los tiros libres... pero eso también le pasa al Real Madrid y al Avenida”, añade al referirse a la dolorosa derrota del martes frente al Avilés (52-50).

“Tenemos dos partidos aplazados ante dos rivales directos y nos quedan dos partidos ante el que creo es el mejor equipo, llamémoslo terrenal, de la Liga que es el Ardoi, y otro contra otro que por plantilla, estructura, presupuesto y organización no es de esta Liga sino de LF como es Ferrol, y en esos también queremos competir hasta donde podamos y también son parte del proceso de aprendizaje”, insiste el entrenador del cuadro colegial que enfatiza que “la idea es competir bien y ya llevamos mes y pico agarrándonos a todos los partidos”.

Un paso más. El reto de esta tarde en la cancha del IES Rosalía obliga a dar un paso más. Enfrente estará un Ardoi “que para mí es un equipazo”. “Juegan bien, pasan muy bien la pelota, defienden muy agresivo, muy físico, te presiona y te quita muchos segundos de posesión, hay que saber jugar eso”, analiza Chiqui Barros. “Hay gente muy fuerte de espaldas y tienen mucho talento en el perímetro” reitera al mencionar a jugadoras como Cabrera, De Barros o Gastaminza “una jugadora de primer nivel, de Liga Femenina” con pasado en Avenida y Jaén e internacional. “La conozco de haberla entrenado en algunos Campus en verano y de jugar contra ella. Les da muchísimas cosas”, apostilla el técnico ferrolano.

El aforo para el encuentro de esta tarde en el IES Rosalía se amplía hasta las 60 personas.