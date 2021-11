Se aprieta la zona baja en otra jornada de ‘sorpresas’

Santiago. En una Liga Endesa 2021/22 donde en una misma jornada el Betis rompe su racha de seis derrotas consecutivas doblegando a todo un Valencia Basket; en la que Andorra suma y sigue su escalada, pese a su larga lista de lesionados, venciendo a un Unicaja que, como el Baskonia, se desinfla al encadenar ya tres pinchazos; en la que en la pomada en la zona media del campeonato la irregularidad en juego y resultados es una constante... resulta imposible hacer cábalas.

Si algo está demostrando este inicio de campeonato es que los pronósticos no se cumplen casi nunca y que salvo el Barça -líder invicto y un rodillo sea quien sea el rival que esté enfrente-, y el Real Madrid -que este domingo hizo una demostración de fuerza en Vitoria-, no hay enemigos grandes, pero tampoco pequeños. Se ajusta la zona baja de la clasificación y es ahí de donde, de momento, debe escapar el Monbus Obradoiro al que el averaje castiga por ahora al vagón de cola del grupo de conjuntos con 3 triunfos. Incapaz de mantener una línea constante de su mejor versión ofensiva y adoleciendo aún de la necesaria intensidad y dureza atrás durante los 40 minutos de juego, está pagando el conjunto compostelano estos dientes de sierra en sus primeros partidos de la temporada. Tiene mimbres, quizás sea uno de los planteles más equilibrados y de mayor talento de los últimos años, pero aún no le llega. El domingo (12.00 h.) llega el líder, otro miura. c.g.