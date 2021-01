Se busca atacante en el Vero Boquete

Hoy se abre el mercado de invierno en Segunda División B. A él espera acudir el Compostela, primero para rastrearlo, y si surge algo interesante, intentará actuar. La lista de la compra es pequeña, y salvo cambios en cuanto a bajas solo contempla la incorporación de un jugador de perfil ofensivo.

La máxima de la dirección deportiva es fichar únicamente si llega alguien que pueda elevar el nivel del equipo. Los deseos pasan por incorporar a un futbolista que pueda moverse en diferentes posiciones del frente de ataque, un jugador polivalente, muy del gusto de lo que se estila por San Lázaro.

A día de hoy solo podría llegar un futbolista sub-23, pues todas las fichas sénior ya están ocupadas. Solo si se produce una baja de uno de esos jugadores se abriría la posibilidad de que llegue un atacante que supere los 23 años, antes del 1 de febrero, fecha del cierre del mercado.

Sin embargo, esa es una situación que no se contempla por el momento, pues nadie ha expresado su deseo de abandonar el club.

Llegue quien llegue, si llega, tendrá que hacerlo ciñéndose a la economía de la entidad, que no hará ningún dispendio. “Nós temos un presuposto ao que temos que adaptarnos e, dende logo, non imos hipotecar a viabilidade do club por volvernos tolos e reforzar o equipo”, recordaba el director deportivo, Manuel Castiñeiras, el pasado 22 de diciembre en EL CORREO. “Se entra dentro dese perfil, benvido sexa, e se non, tiraremos co que hai porque demostraron que están perfectamente capacitados para competir contra calquera equipo”, añadía.

En los últimos mercados de invierno llegaron al Compostela Lorenzo, Uña (16/17), Chechu Meneses (18/19), Bicho y Primo (19/20).