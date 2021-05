Se cumplieron los pronósticos

EL LÍO El seleccionador español Luis Enrique dio la lista de 24 jugadores convocados para la Europa, una lista en la que no figura ningún jugador del Real Madrid y en las terminales mediáticas madridistas se montó la de San Quintín acusándole de antimadridista. Cierto que el asturiano siempre ha dicho que no es madridista pero de ahí a pensar que a la hora de convocar a los jugadores prima su desafecto por la casa blanca por encima de los intereses de la propia selección, media un abismo. Ni Sergio Ramos, ni Carvajal, ni Lucas Vázquez estaban en condiciones de ser convocados y el único que podría tener alguna opción es Nacho al que el seleccionador no ha llamado porque entiende que hay otros mejores que él. Así de simple.