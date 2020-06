“Sé que es complicado, pero no por eso voy a descartar la posibilidad”

Aunque ya hemos dejado atrás el confinamiento, los pabellones en los que usted se ejercitaba no han abierto todavía. ¿Cómo se entrena una gimnasta en casa?

Podía entrenarme con ejercicios básicos. Soy afortunada de tener una casa grande y he podido hacer más cosas que ahora, que he vuelto al piso de Pontevedra. Pero no pude hacer nada relacionado con mi deporte, técnicamente. Básicamente fueron ejercicios para intentar mantenerme. En mi deporte es muy complicado poder hacer algo en esas circunstancias.

¿Dónde solía llevar a cabo sus sesiones de entrenamiento antes de que fuéramos sorprendidos por la pandemia del coronavirus?

Me entrenaba en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, pero por las tardes me entrenaba en mi club, el Club Ximnasia Pontevedra.

El Centro Gallego de Tecnificación Deportiva ya ha abierto sus puertas y han vuelto varios deportistas, pero por el momento no es su caso.

Hay deportes que sí se están entrenando allí ya, pero nuestro pabellón, que es donde tenemos la cama elástica, no está abierto, de momento no puedo, así que sigo haciendo cosas en casa.

¿A nivel de club tampoco ha sido posible reanudar la actividad?

Con el club tampoco hemos reanudado los entrenamientos, porque con los pabellones cerrados es difícil. Estamos esperando a ver si nos dicen algo y puedo empezar.

En medio de esta inactividad también reina la incertidumbre. Con todas las competiciones internacionales canceladas al menos hasta septiembre es complicado tener un objetivo en mente.

De momento cancelaron todos los campeonatos. Nos cancelaron el Campeonato de Europa, que era en mayo, y lo han pospuesto a mayo de 2021. A nivel nacional creo que harán el Campeonato de España en diciembre, pero no estoy nada segura. Entonces, no sé cuándo va a ser el próximo campeonato, la verdad.

Antes de que el coronavirus trastocara todos los planes, el Campeonato de Europa le esperaba en mayo como última oportunidad para intentar clasificarse para los Juegos. ¿El aplazamiento de Tokio a 2021 aumenta las opciones?

Puede que sí y puede que no. La opción que tengo en el Europeo sería quedar campeona de Europa en trampolín, y eso es muy complicado, porque hasta ahora los resultados que he tenido yo han sido en doble minitramp, pero nunca se sabe. Si entreno fuerte siempre queda alguna posibilidad, y si hay algo más de tiempo, mejor.

El único camino para llegar a Tokio es proclamarse campeona de Europa. ¿Es una opción realista o la ve fuera de su alcance?

Yo de momento lo veo lejano, porque hay gente con mucho, mucho nivel. Aparte, nosotros lo malo que tenemos también son las instalaciones, porque yo, para poder entrenar bien, estaba viajando una vez al mes a Barcelona. Allí sí tienen instalaciones buenas. Llegar a un nivel con instalaciones malas es más complicado.

Esos desplazamientos para ir a entrenarse a otros sitios, ¿corren de su cuenta o recibe alguna aportación económica?

Ahora me los estaban pagando, la Federación Española y la Gallega. Al principio no, pero después sí me los empezaron a pagar.

¿Se plantea los Juegos del próximo año como un objetivo o piensa más en París 2024?

Plantear me lo planteo. Sé que es complicado, pero no voy a descartar la posibilidad. Aunque pensándolo fríamente me planteo más París.

En trampolín las plazas no son nominales, sino que se otorgan al país y después la Federación determina quién representa a España en Tokio. ¿Cómo ve la lucha con Marina Chavarría y Noemí Romero, principalmente, por hacerse con la titularidad?

Noemí es la mejor, ahora mismo, sin duda alguna. Es la que más posibilidades tiene, es muy buena.

Sus títulos llegaron en doble minitramp. Sin embargo, la modalidad olímpica es el trampolín. ¿Cómo se encuentra en esta?

Yo me encuentro más cómoda en doble minitramp, sin duda, pero sí es cierto que entreno mucho más trampolín por ser olímpico. A nivel de campeonatos es lo que más cuenta, pero es una pena que el doble minitramp sea olímpico.

¿Resulta muy complicada la reconversión del doble minitramp al trampolín?

Sí, porque aunque puedan parecer similares, son bastante diferentes. En doble minitramp está la nota de dificultad y la de ejecución, pero en cama elástica hay muchas más notas: la de desplazamiento, la de altura... El doble minitramp, al no tener altura, ya es un punto. En cama elástica se le da mucha importancia, hay que entrenarlo y no es fácil. La técnica de los elementos no es igual del todo y cambia mucho la sensación de un aparato al otro.

Después de haber sido doble campeona de Europa júnior, se proclamaba subcampeona mundial en doble minitramp en 2018, su primer año como sénior. ¿Es muy grande el salto de júnior a categoría absoluta?

Fue un salto grande, porque es bastante diferente. Pero yo venía de una categoría júnior en que las niñas de esa edad estaban muy fuertes, muchas estaban al nivel de las sénior, por lo que a la hora de competir no era tan diferente en realidad. Empezó a subir mucho el nivel en chicas en los últimos años. Y en el último Mundial en que estuve tuve la mala suerte de fallar y quedar por abajo.

Ese Mundial del que habla también llegó en un año en que su rendimiento se vio mermado por las lesiones, que incluso la apartaron de las Copas del Mundo y de luchar la clasificación olímpica por ranquin. ¿Esos problemas han quedado ya completamente olvidados?

Me recuperé bien. Tuve una lesión en el pie, una fractura del quinto metatarsiano. Al principio me costó curarla porque cada día me decían que era una cosa diferente, hasta que al final descubrieron lo que era. De una lesión que se podría haber curado en tres o cuatro semanas, estuve dos meses y poco parada. Me fastidió bastante, sobre todo a la hora de competir en Copas del Mundo, porque no tuve oportunidad ni de clasificarme. Y las Copas del Mundo son las que clasificaban también para Tokio.

Ahora mira a Tokio, o a París, quién sabe, pero ¿recuerda cómo empezó este camino?

Empecé con cinco años, porque mi madre estaba harta de verme todo el rato subida a sitios, así que dijo: “¡Niña, te voy a apuntar a un deporte!”. Me apuntó a gimnasia rítmica, y la profesora le dijo que yo no valía para eso, y que me apuntase a gimnasia artística, por mis condiciones, porque era una niña fuerte. Me llevaron a un club en el que estuve seis meses, y de ese club ya me vine al Ximnasia Pontevedra con mi entrenador, Pablo (Hinojar). Empecé con gimnasia artística y gimnasia trampolín a la vez, desde muy pequeña, porque no paraba quieta por casa.