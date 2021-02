Se quedó sin premio un Victoria FC excepcional

1.ª Nacional No tuvo premio a su excepcional juego el Victoria FC. El conjunto compostelano de 1.ª Nacional recibió al Deportivo Abanca B, un rival con el que hasta ahora compartía el cuarto puesto y ni la responsabilidad de hacer olvidar la derrota del pasado fin de semana ni la exigencia de no perder el tren de la cabeza atenazó a los rojillas que dominaron el encuentro aunque sin suerte de cara al gol (0-1). Sus internadas por las bandas pusieron en serios apuros a la defensa deportivista, que al contrario que su anfitrión sí encontró fortuna tras una pérdida de balón en el medio del campo de su rival. Fruto de un potente disparo de Aroa Guerra llegó el 0-1 (min. 36). Pese al mazazo, el Victoria FC no bajó los brazos. ecg