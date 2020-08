Se recrudece la ‘guerra’ RFEF-LaLiga, ahora por el sorteo del calendario

La Comisión Delegada de LaLiga, reunida ayer, salió al paso de comunicaciones recibidas desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e insistió en que celebrará el sorteo para la próxima temporada de Primera y Segunda división el jueves, día 27.

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, envió escritos al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y al CSD, con copia al Deportivo, al Numancia y a la AFE, en los que no daba el visto bueno al proyecto de calendario enviado por la patronal de los clubes.

“Permítame iniciar este escrito diciéndole que no salgo de mi asombro al leer el contenido de la carta que nos envía en relación con el sorteo”, comienza Camps, que aconseja a Tebas: “Tranquilícese por favor, será bueno para usted, su salud y el fútbol”.

Andreu Camps pide que LaLiga respete al Comité de Competición y le adjunta otra carta enviada al director general del CSD, Joaquín de Aristegui, en la que le explica por qué no se puede autorizar el calendario propuesto mientras no se resuelvan por parte de dicho organismo los conflictos planteados y mientras las autoridades no garanticen la opción de iniciar las competiciones.

Le pide que se abstenga “de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda de las competiciones oficiales de fútbol en España”. “Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP (...) y además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo no oficial de las competiciones oficiales de fútbol va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y los organismos internacionales del fútbol. Sepa que cualquier simulacro de sorteo que organice no tendrá absolutamente ninguna validez en las competiciones oficiales del fútbol español”, subraya.

La Comisión Delegada de LaLiga “ratifica la decisión” de ésta, de acuerdo a sus competencias, de proceder a la celebración del sorteo el día 27”.

Y llama a las instituciones “para que velen por el respeto al ámbito competencial de LaLiga, evitando injerencias indebidas que obstaculizan el normal funcionamiento de una Industria que supone el 1,37 % del PIB y genera 185.000 empleos. Una Liga que ha demostrado con creces su firme apoyo al resto del deporte español”.

Camps recuerda que el sorteo de las competiciones es cuestión de la RFEF. Además, precisa que aún no han recibido de LaLiga el listado de condicionantes como establece el convenio de coordinación, y que si antes del viernes a las 14.00 horas no hubiera llegado se entendería que no existirían y que se celebraría el sorteo sin ellos.