Se sigue primando a los violentos

LA LONA Los precandidatos a la presidencia del Barcelona se van posicionando y cada uno pone en marcha las estrategias que entiende son las mejores para alcanzar su objetivo que no es otro que al palco del Camp Nou. A falta de que se hagan con las firmas necesarias para poder entrar en la carrera electoral, a juicio de los analistas deportivos de la Ciudad Condal, dos son los hombres que cuentan para hacerse con el cargo: el que ya fuera presidente, el polémico Joan Laporta y Víctor Font, hombre que lleva tres años preparando su candidatura con esmero pero que se ha visto sorprendido con una iniciativa de su principal rival al que no se le ocurrió otra cosa, suponemos que asesorado por los responsables de imagen de su campaña, que colgar una lona gigante en un edificio cerquita del Bernabéu, con el mensaje ‘Ganas de volver a veros’. Guste o no la iniciativa, lo cierto es que el ex presidente se ha apuntado un tanto ante sus rivales más directos en una demostración de que está dispuesto a todo por regresar a ocupar el sillón.

Los aficionados culés que están atravesando sus horas más bajas de los últimos años, ven en este gesto un intento por recuperar la estima y una demostración de que con Joan en la presidencia, contarán con un hombre que les defenderá ante los ataques que sufren de las terminales mediáticas madridistas, que no son pocas y no se cortan a la hora de minimizar los éxitos azulgranas y de ridiculizar sus fracasos.

Pero hasta el 24 de enero, día en el que los socios azulgranas elegirán a su nuevo presidente, falta mucho tiempo y es de esperar que los candidatos, visto lo visto, echen toda la carne en el asador para recabar el apoyo de los indecisos que a día de hoy aún son muchos.

No es de extrañar que comiencen a filtrarse nombres de jugadores ‘top’ apalabrados por los candidatos como fue el caso de Beckham, cuando en su día Laporta y Rosell aterrizaron, en 2003, en la presidencia, fichaje que luego resultó que no se había hecho y el que sí llegó al Camp Nou fue un tal Ronaldinho para suerte del Barcelona.