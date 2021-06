Seis de la absoluta, Asensio, Ceballos... ni rastro de Ramos

Luis de la Fuente, seleccionador olímpico español, dio este martes la lista de 22 convocados, 18 más cuatro suplentes, en la que incluyó a Marco Asensio, tras renunciar al Europeo sub-21 en 2019 que dio el billete a los Juegos Olímpicos, y a Dani Ceballos, así como a seis jugadores que se encuentran disputando la Eurocopa 2020.

Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal engancharán la disputa de la Eurocopa, en la que los de Luis Enrique lograron el pase a cuartos de final tras vencer 3-5 en la prórroga a Croacia, con la concentración de la selección española olímpica.

Todos ellos se incorporarán, como tarde en caso de que España llegue hasta la final, antes de partir hacia Japón el próximo día 13 de julio.

SERGIO. De la Fuente tenía disponibles tres plazas de nacidos antes del 1 de enero de 1997, y se especuló durante varios meses que una de ellas podría ser para Sergio Ramos, que finalmente se ha quedado fuera ya que el técnico optó por mezclar a la generación sub-21 de 2019 con la de 2021. Los elegidos han sido Marco Asensio, Mikel Merino y Dani Ceballos, todos ellos nacidos en 1996.

“Sergio Ramos tuvo las mismas posibilidades que cualquier futbolista español, pero yo tenía la idea muy clara. Quería contar con jugadores que se lo han ganado, con los que he trabajado y que conozco perfectamente, explicó De la Fuente.

“No llamé a Ramos. No entendía que tenía que hacer ningún aparte con nadie o un comportamiento individual. Ramos sabe el afecto que le tengo. Soy un admirador ferviente de todo lo que representa y seguro que entiende las circunstancias que me hacen tomar esta decisión. Es muy sopesada, muy pensada y consensuada. Entendía que no había lugar a esa llamada especial”, continuó.

De la lista de 22 jugadores, 18 serán fijos y cuatro viajarán a Japón como suplentes y solo participarán en caso de que haya alguna baja, en forma de lesión o positivo, aunque todos los jugadores irán vacunados al país nipón.

Los seleccionados quedarán concentrados el día 30 y al día siguiente se ejercitarán en la Ciudad del Fútbol, antes de desplazarse a Benidorm, donde realizarán la preparación previa a los Juegos.

El equipo se desplazará el domingo 18 a Sapporo, sede de sus dos primeros encuentros. España, campeón de Europa sub-21 en 2019, volverá a unos JJOO tras faltar en los de Río 2016. En el grupo C, debutará en el encuentro inaugural el 22 de julio en el Sapporo Dome contra Egipto, campeón africano; el domingo 25, se medirá a Australia. Cerrará el miércoles contra Argentina, campeón sudamericano, en Saitama.