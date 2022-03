Seleccións autonómicas femininas sub-15 e sub-17 chegan ata Arteixo

Santiago. O campo de fútbol de Pastoriza, no Concello de Arteixo, será a sede das primeira fase do Campionato de España de Seleccións Autonómicas femininas de fútbol para as categorías sub 15 e sub 17 femininas que terá lugar do 1 ao 3 de abril. A Real Federación Galega de Fútbol, ten a colaboración do Concello de Arteixo, e elixiu o campo de Pastoriza “ao tratarse dunha moderna e extraordinaria instalación deportiva, cunha superficie sintética de última xeración, a súa dimensión é de 101 por 65 e foi inaugurado hai pouco máis dun ano”, sinalan na nota de prensa da Federación.

Canarias e Extremadura serán os rivais das Seleccións Galegas sub 17 e sub 15 femininas na primeira fase do Campionato de España de Seleccións Autonómicas. Desta primeira fase sairán os 8 combinados clasificados para loitar polo título nacional de Seleccións Autonómicas en ambas as categorías, que nesta segunda e decisiva fase formarán parte do denominado Grupo Ouro (as cinco primeiras de cada grupo e as tres mellores segundas). As seleccións restantes que non lograsen clasificarse para formar parte deste Grupo Ourotamén competirán logo no chamado Prata REDACCIÓN