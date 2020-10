“Sentimos un poco de impotencia”, se lamentan desde el Ciudad de Santiago

Santiago. Tampoco hay solución en la requerida vuelta a los entrenamientos por parte del Victoria FC. El club compostelano remitió una última misiva esta semana al Concello solicitando el inicio progresivo, “así como lo tienen estipulado y anunciado por redes sociales”, de sus categorías de base pues cifran ya en “dos semanas” este retraso. “Tanto los jugadores como lo padres necesitan que se inicie. Hemos mantenido reuniones con todas las categorías del club y el 95 % han solicitado que iniciemos la actividad”, indican en su carta.

La respuesta ayer del Departamento de Deportes fue un jarro de agua fría: “Non podemos atender a súa solicitude de incorporación de máis categorías para a semana do 12 ao 18 de outubro”, se indicaba antes de añadir: “Sentimos non poder cumprir co exposto no seu momento pola Concelleira e os motivos son básicamente de carácter técnico, dado que o Departamento está sobresaturado no que respecta á atención das súas múltiples e variadas competencias”. Añadía en su escrito el Concello otras “variables” que “nos obrigan a ser prudentes na autorización de incorporación de novas categorías”, refiriéndose al cierre del campo de fútbol de As Cancelas para la ejecución de una obra de remodelación - “no prazo estimado de 2 semanas”-. “A xestión de alternativas a este peche estaba acordada coa USC ata o 31 de outubro pero será necesario volver a solicitar dado o retraso no inicio da obra (estase con ese proceso)”, se apostilla además de hacer referencia al hecho de que “a Federación Galega de Fútbol estea definindo como e cando van a ser as súas competicións o que interpretamos que o fútbol non vai ter a curto prazo competición”.

Hasta el día 19 entiende el Departamento de Deportes que no variará la situación del fútbol en la ciudad.