Sergey Karjakin se niega a participar en Kazajistán si no le permiten hacerlo bajo la bandera de Rusia

Ajedrez. El Gran Maestro ruso Sergey Karjakin afirmó ayer que no competirá en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago que se celebrará en diciembre en la ciudad kazaja de Almaty si no le dejan hacerlo bajo la bandera rusa.

“Si solo se hablara del ajedrez, ciertamente habría participado. Kazajistán es un sitio afortunado para mí personalmente”, afirmó, según recoge la agencia oficial TASS.

“Es donde me convertí en campeón en ajedrez relámpago, aquí es donde Rusia ganó el campeonato mundial en la competición por equipos”, explicó.

Karjakin sostuvo no obstante que entiende que el presidente de la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE), Arkadi Dvorkovich, no tiene planes de devolver el himno y la bandera nacional a los equipos rusos y no está dispuesto a levantar las sanciones.

“Esto es una cuestión de principios para mí y no jugaré sin la bandera nacional de Rusia”, enfatizó.

El 16 de marzo, la FIDE prohibió a los equipos nacionales de Rusia y Bielorrusia jugar en torneos con licencia de la federación, pero permitió que jugadores individuales de estos países participaran bajo un estado neutral.

El 22 de septiembre, la FIDE anunció que había expirado la suspensión de seis meses de Karjakin de la federación y de todos los torneos deportivos.

El 27 de febrero, tres días después de que comenzara la campaña militar rusa en Ucrania, Karjakin publicó una carta abierta en la que apoyaba la “operación militar especial”.

Al día siguiente, la FIDE condenó al Gran Maestro ruso por declarar públicamente su postura política y tomó “medidas disciplinarias” contra él.

El 21 de marzo, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) declaró que su Comisión de Ética y Disciplina (EDC) decidió suspenderle de todas las competencias por un período de seis meses. EFE