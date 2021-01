Sergio admite que el Salamanca es una “incógnita” para la SD

Ya con las cortas vacaciones navideñas casi olvidadas, la SD Compostela enfila el primer compromiso del año, este domingo en El Helmántico frente al Salamanca CF UDS (16.00 horas). El principal objetivo será prolongar la buena dinámica de finales de 2020 aunque no será fácil la visita a un rival que se sitúa colista pero que ha aprovechado el parón para remodelar el plantel, con nuevo entrenador (Lolo Escobar) y tres fichajes confirmados... por el momento. Sergio Pereira, lateral blanquiazul, reconoció ayer en rueda de prensa que le espera una “incógnita”.

“Este partido é un pouco incógnita, porque xa ficharon a varios xogadores e teñen entrenador novo. Non sabes nin como van xogar nin o seu once. A liga é moi competitiva, cada semana é un partido novo, todos os equipos están competindo contra todos e non hai un fácil”, señaló Sergio, quien opta por fijarse en uno mismo para buscar la victoria en El Helmántico. “Nós case todas as semanas centrámonos en nós. Si temos certos aspectos do equipo rival que traballamos sobre eles, non somos tontos, pero esta fin de semana é un pouco incógnita. Nós iremos a facer o noso partido, centrarnos en nós mesmos e confío en traer os tres puntos”, reiteró el lateral.

Será la apertura de 2021 para el Compostela y, aunque tras el breve parón ya disputó el Trofeo Emma Cuervo ante el Viveiro y se rodó ante su plantel juvenil, hay ganas de retomar el contacto con la competición oficial, como admitió el defensa. “Vexo ben ao equipo. Case seguro que non estará Casas, pero tampouco foron moitos días de vacacións e estamos sempre en contacto. O equipo ten ganas de volver a empezar, ademais coa actual situación gústanos entrenar para desconectar”, afirmó un Sergio Pereira que subraya la profesionalidad del grupo para no caer en los excesos navideños.

RIVAL DIRECTO. Al jugador compostelanista no se le escapa que el choque del domingo cita a la SD con un rival directo. El Salamanca empezó la campaña con el objetivo de situarse arriba pero la realidad de un triunfo en ocho jornadas ha propiciado que su prioridad sea salvar la categoría. “Estamos ante un rival directo polo noso obxectivo e empezar o ano gañando sería moi importante para nós. Con esa idea iremos a Salamanca”, proclama. El conjunto charro no vence desde la segunda jornada, cuando superó al Coruxo por 2-0.

Por su parte, a un partido de cerrar la primera vuelta de esta primera fase el Compos es sexto en la tabla con once puntos, los mismos de un Celta B que es séptimo y que por tanto jugaría en la fase de permanencia. Como han hecho algunos de sus compañeros, Sergio reconoce que el juego de la SD merecería contar con algún punto más. “Pode ser, é verdade que ás veces as sensacións son mellores que os resultados, pero creo que deberiamos preocuparnos se fose ao contrario. Penso que imos na boa liña, hai que seguir con boas sensacións, mellorando día a día e ao final a liga coloca a cada equipo no posto que merece”.