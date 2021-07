Sergio Ramos ficha por el PSG por dos temporadas

El defensa internacional español Sergio Ramos ha fichado por el Paris Saint-Germain (PSG) por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2023, anunció este jueves el club francés, que continúa así una política de refuerzos de entidad.

“Hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París. Estoy deseando veros en el Parque de los Príncipes”, afirmó el jugador en un vídeo divulgado por el PSG.

“Estoy orgulloso de ser parte de un proyecto muy ambicioso, de integrar un equipo con grandes jugadores”, señaló Ramos en el comunicado en el que el club anunció el fichaje.

“Es un gran cambio en mi vida, un nuevo desafío y un día que no olvidaré jamás”, agregó el jugador, quien aseguró su disposición a “crecer con París y ayudar al equipo a trabajar para conseguir títulos”.

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, destacó que acogen a “uno de los jugadores más grandes de nuestra época” y “uno de los mejores defensas de la historia” y se mostró convencido de que los aficionados le darán “una acogida fantástica”.

“Sergio es un futbolista completo, uno de los mejores defensa de la historia. Es un competidor neto, un líder y un gran profesional”, añadió Al Khelaïfi.

El club, como es habitual, no divulgó los términos económicos del acuerdo.

El jugador llega a París tras pasar las últimas 16 temporadas en el Real Madrid, en las que logró 22 títulos, entre los que destacan cuatro Ligas de Campeones.

Sin embargo, Ramos y la directiva madridista que preside Florentino Pérez no lograron un acuerdo sobre la continuidad del jugador, que pedía un contrato de dos temporadas garantizadas.

Internacional con España en 180 ocasiones, Ramos ha ganado un Mundial y dos Eurocopas con la selección nacional, con la que ha sido capitán en numerosas ocasiones.

El club parisino destacó que Ramos es un “defensor polivalente”, que puede jugar en el centro o el flanco derecho de la defensa.

Ramos pasó ayer el reconocimiento médico en el Hospital Americano de Neuilly (afueras de París) y después acudió con su esposa y sus cuatro hijos a la sede del club para firmar el contrato, en unas imágenes que se difundieron a través de redes sociales y en las que se veía a empleados de la entidad vitorear al jugador.

El jugador llevará el número 4, que le ha cedido el central alemán Thilo Kehrer. “Este número 4 lo aprecio mucho por superstición, ya que lo he tenido desde el inicio de mi carrera, me ha acompañado toda mi vida y me ha traído suerte y muchas victorias”, afirma Ramos.

Su fichaje aporta experiencia y carácter a un equipo que está reclutando refuerzos de calidad para poder medirse de tú a tú con los mejores de Europa y lograr la Liga de Campeones, que es el objetivo de sus propietarios cataríes.

El PSG ya anunció martes el fichaje de uno de los laterales derechos más prometedores del mundo, el marroquí Achraf Hakimi, procedente del Inter de Milán, con lo que refuerza una posición que hasta ahora no tenía muy bien cubierta.

Además, el club tiene cerrado al portero italiano Gianluigi Donnarumma, cuyo fichaje procedente del AC Milan debería anunciarse cuando termine la Eurocopa, en la que Italia ha llegado a la final del próximo domingo.

El 10 de junio anunció la contratación hasta 2024 del centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum, procedente del Liverpool.

Tanto Ramos como Donnarumma y Wijnaldum han llegado gratis, al haber acabado sus contratos en sus respectivos clubes previos sin llegar a acuerdos de renovación.

Además, el PSG estaría estudiando el fichaje del centrocampista francés Paul Pogba, actualmente en el Manchester United, según informa hoy L’Equipe, en lo que llama “una carrera de armamentos” en el equipo parisino.

Sin embargo, el diario deportivo francés señala que primero el PSG debe recortar el número de jugadores de su plantilla y aligerar masa salarial.

Pogba, que tiene 28 años y es un fijo en la selección francesa, aún tiene un año de contrato con el United, aunque por ahora ambas partes parecen muy alejadas de un acuerdo de renovación.