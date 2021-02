“Si no estuviera convencido de salvarnos, me iría a casa”

Tiene 30 años, aunque por los que lleva siendo protagonista en el fútbol galego en general y compostelano en particular (Compostela, Racing de Ferrol, Arosa, ahora Estudiantil) se le echarían más. Es Catú. Ha llegado para ayudar a que el Estudiantil no pierda la categoría.

¿Qué tal de vuelta por Santiago?

Muy bien, contento de estar de nuevo en casa. Como en casa no se está en ningún sitio, es cierto; y más todavía ahora, en la situación actual.

¿Cómo fue el proceso de fichar por el Estudiantil?

Pues como se sabe, estando en el Racing me lesioné la rodilla, el cruzado; me recuperé a finales de 2019, y en enero de 2020 salí cedido al Arosa, con el que sólo jugué cuatro partidos de liga, llegó el confinamiento, y la semifinal en el play-off. Tenía un año más de contrato en el Racing, al que volví, pero me dieron la baja el último día de mercado.

No empezó la temporada.

Me quedé sin equipo y después me incorporé un mes a los entrenamientos del Estudiantil, en octubre; pero por un golpe sufrí un esguince de rodilla y debí parar un mes.

Ha jugado dos partidos en 2021, y puede decir que está invicto: un triunfo y un empate.

(risas) Pues sí, de momento se puede decir que es así. A ver si seguimos con la racha, que hace falta puntuar: estas las cosas difíciles.

¿Se va a salvar del descenso el equipo?

Eso es lo que vamos a intentar. Yo creo que va a depender mucho de los puntos que sumemos ahora, para mí es la clave porque los puntos que sumes ahora cuentan para la segunda liguilla, se arrastran. Se trata de sumar para no llegar con mucha desventaja,recortar la máxima cantidad de puntos posible. Cosas más difíciles se dieron en el fútbol. Si no estuviese convencido de que nos vamos a salvar, me iría a casa, no tendría ilusión por jugar.

Desde fuera, la impresión que da es que el Estudiantil tiene plantilla para haber sumado más...

La verdad es que por nombres hay un buen equipo. Pero también está que pasaron muchos jugadores por la plantilla, hubo muchos cambios y es difícil adaptarlos al equipo. Pero en fin, ahora parece que empieza a ir la cosa bien. Así que tenemos que aprovechar la racha y seguir sumando.

En el plantel hay viejos rockeros. Usted, Rubén Márquez, Jacobo, Manu Rodríguez, Toño Vázquez... la experiencia es un grado, dicen.

Sí, sí. Creo que ahora se empieza a notar que el equipo empieza a funcionar mejor. El otro día ante el Arzúa merecimos más; la primera parte que hizo el equipo fue muy buena, pero nos fuimos 0-1 al descanso, ya sabemos cómo es el fútbol. Después reaccionamos bien.

Ha hablado de Toño Vázquez. Podría reencontrarse con él.

La verdad es que tengo muchas ganas de volver a jugar con él, coincidimos con 19 años en el Conxo y tengo muy buen recuerdo de aquella época. El pasado domingo jugamos con defensa de cinco, conmigo, Bruno y Manu Rodríguez de tercer central, un poco como Pablo Antas en el Compostela, ayudando también a sacar el balón.

Supongo que será básico ahora algo que ya estaba inventado antes del Cholo Simeone, lo de ir partido a partido: toca ir a Vilalba.

Exactamente. Ahora mismo es lo único en lo que hay que pensar. Son el mejor equipo como local, sé que son fuertes... pero nada, hay que intentarlo y a eso vamos.

¿Se siente ya firmemente integrado, adaptado al equipo?

A ver, me falta un poquito físicamente, llego muy justo al final de los partidos. Pero poco a poco, me voy sintiéndo mejor.

Paso a paso. Lo importante es jugar cada vez mejor y ganar partidos.

Exactamente. Lo único que cuenta ahora es ir sumando puntos: si puede ser de tres en tres, mejor.