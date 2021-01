“Sí que tengo alguna esperanza de ir al Mundial pero lo veo muy complicado”

La semana pasada ganaba el Torneo de Catar con la selección española, una competición preparatoria para el Mundial de Egipto y, al fin y al cabo, una oportunidad para seguir creciendo a nivel individual.

Para mí es una experiencia muy bonita y muy positiva. Vas a coger experiencia internacional, que siempre es importante. Me lo pasé muy bien, compartiendo minutos importantes con grandes jugadores y con grades compañeros.

Aunque faltaba gente importante, ¿cómo vio a los Hispanos a escasas dos semanas del Mundial?

Si nos medimos con los rivales que estaban ahí nos vi bastante bien. De cara a los que van a ir al Mundial están más que preparados para hacer un buen papel, a pesar de que algunos puedan llevar más o menos tiempo sin competir.

Y, personalmente, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

Salí bastante nervioso al principio, con esas mariposillas que tienes en el estómago cuando sabes que vas a jugar. Pero me encontré bastante bien, me encontré cómodo jugando. Las paradas a veces me salieron mejor y a veces peor, pero al final salí muy contento de la concentración y me quedo con eso.

Hablaba antes de “los que van a ir al Mundial”, en tercera persona. En esta ocasión la convocatoria será de veinte jugadores, y si Jordi Ribera apuesta por llevar a tres porteros, ¿guarda alguna esperanza o lo ve demasiado complicado?

Un poco las dos cosas, sí que tengo alguna esperanza pero lo veo muy complicado. Yo voy a seguir dándolo todo en el torneo que tenemos ahora en Rusia y trabajando duro para ponérselo difícil a Jordi (Ribera) cuando tenga que tomar la decisión, pero sí es verdad que Sergey (Hernández) parte con ventaja, está por delante de mí, pero no pasa nada. Si tiene que ir él se le dará la enhorabuena, se le animará y se le deseará lo mejor.

¿Cómo ve el grupo de España, con Túnez, Brasil y Polonia?

España parte como favorita, pero no es ningún grupo que tenga un equipo con el que te puedes, entre comillas, relajar. Son tres equipos competitivos. Brasil es una potencia de Sudamérica, Polonia siempre ha estado ahí y siempre ha sido un equipo bastante guerrillero y Túnez, que hemos jugado estos días contra ellos, son un equipo que lucha los sesenta minutos. Jordi sabe, y los jugadores también, que van a tener que dar el cien por cien.

Los Hispanos acuden como campeones de Europa. Aunque ha sido un año complicado para todos, ¿los sitúa como candidatos al oro?

Yo siempre metería a España entre las candidatas al oro. Al final siempre se mete a los mismos, más o menos, no suele haber muchas sorpresas. Siempre están Dinamarca, Francia, Alemania... y España está en ese grupo de grandes potencias que pueden optar a ganar, obviamente.

Usted ya se proclamó campeón del mundo júnior, y ahora ve cada vez más cerca el debut en un Campeonato del Mundo absoluto. ¿Qué ha sido lo más difícil en el paso de promesa a realidad?

Personalmente lo que más me está costando es la constancia, después de un buen partido, seguir haciendo otro buen partido al encuentro siguiente. Mantener una línea regular que te lleve a que el seleccionador vea que hay un portero regular y que puede contar con él no solo en momentos aislados. Creo que, sobre todo, me falta por demostrar eso, el hecho de mantenerme regular, ya sea en un partido o en una serie de partidos, y también creo que es una de las cosas más difíciles de conseguir.

Su futuro más inmediato pasa por Bidasoa, con el que tiene contrato hasta 2022, pero ¿dónde le gustaría estar a largo plazo?

Ahora mismo no me veo en otro sitio que no sea Bidasoa. Estoy muy cómodo allí, estoy superfeliz. Renové el año pasado muy feliz. El grupo es genial, llevo ya unos cuantos años ahí y estoy como en casa. La carrera de un jugador es corta. La mía puede ser un poco más larga que la de un jugador de campo, pero sí me gustaría probar otras ligas, otros equipos, otro balonmano... es algo que siempre he tenido en mente.

Con Bidasoa cierran la primera vuelta segundos, o lo que es lo mismo, como líderes de la otra liga por detrás de un Barça intratable. Amarrar el campeonato tiene que ser el objetivo de la temporada.

El objetivo es ese. Cuando empezó la competición nos vimos bien, vimos que empezábamos a ganar partidos, que jugábamos bien, que poco a poco empezábamos a coger confianza y queríamos intentar atrasar todo lo posible esa derrota, que al final sabíamos que iba a llegar, porque Asobal es dura, y este año, con dos equipos más y más partidos, más aún. La pudimos retrasar todo lo posible y terminamos con cuatro derrotas. Obviamente, una es contra el Barça. Yo creo que tres derrotas en la primera vuelta y terminarla segundos con un poco de margen de puntos con algunos equipos importantes es para valorarlo.

Lo que está cada vez más caro es acceder a la Liga de Campeones, ahora reducida a 16 equipos, con espacio solo para los campeones de las grandes ligas e invitaciones que pueden depender más del interés mediático que despierta un club que de su potencial deportivo.

Es muy difícil, ahora va la crème de la crème, los mejores equipos del mundo. Nosotros, si al final quedamos segundos y tenemos la suerte de que nos invitan, por mí más que encantado de meternos en esa fase de grupos y competir contra los mejores del mundo. Pero, si no, la EHF también es otra competición incluso más exigente por la cantidad de rivales y de fases que tienes que pasar ya solo para meterte en fase de grupos.

¿El borrón de esta campaña fue no alcanzar la fase de grupos de la Liga Europea?

Hicimos un buen partido en casa y en Croacia se puso el partido muy, muy cuesta arriba y no le supimos dar la vuelta. Son cosas que pasan, vas a un doble partido en el que te juegas una temporada entera; a veces te sale bien, y a veces, mal. Últimamente nos estaban saliendo bastante bien las cosas pero no siempre vas a ganar, los rivales también juegan. En ese momento Nexe supo jugarnos esos minutos finales y se acabó decantando para ellos. Pero no empaña esta temporada.

¿Se ha acostumbrado ya a la nueva realidad del balonmano tras la pandemia de coronavirus?

Te acostumbras porque ya son bastantes meses, bastantes partidos. Pero se hace todo mucho más pesado, tardas tres veces más en hacer todo. No tener público, ir de casa al pabellón y del pabellón a casa, esa rutina mentalmente es muy dura de llevar. Pero somos unos privilegiados porque podemos seguir jugando a nuestro deporte, que pocas personas pueden decirlo.

¿Sigue al Balonmán Lalín en su regreso a División de Honor B?

Vi todos los partidos, no me perdía ni uno, tenía todas las alarmas puestas en Youtube para nada más empezar el streaming ya pudiera empezar a verlo. Para mí está siendo un tremendo orgullo verlos, y la verdad es que me sirve mucho de motivación verlos competir y competir tan bien, me carga las pilas fin de semana tras fin de semana.