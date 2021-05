Siempre se puede si es por los que más quieres

“Mi mayor satisfacción es ver que en la pista deportiva de al lado de nuestra casa, que tiene de esas míticas porterías con las canastas encima, desde que llegué solo se jugaba al fútbol. ¡Pues en los últimos meses ya se juega más baloncesto! Cuando me di cuenta fue un orgullo. ¡Menudo virus hemos soltado!, pensé”.

Porque mientras otros se quejan, se excusan y justifican su inoperancia aludiendo al constante “ahora no”, en el Club Baloncesto Brión no solo están demostrado cada día que si se quiere, si se hace además por quienes más quieres... siempre se puede.

En poco más de dos años un grupo de padres y madres, de la mano siempre de sus niños y niñas, han dado vida a una entidad que ha nacido, crecido y sorteado una pandemia y todo cuanto obstáculo se le presentaba en el camino. Juntos van dando pasos para demostrar que su proyecto deportivo no es un capricho pasajero, la respuesta puntual a una necesidad de un pueblo con una población joven y destacada en las estadísticas de natalidad gallega, sino el ejemplo de que un balón une, ayuda a forjar sentimientos, fomenta la socialización y es una herramienta clave de salud física y mental.

Como si de un cuento con final feliz se tratase, de esos que se leen a los hijos antes de dormir, el germen del CB Brión también tiene un guerrero, un príncipe y una batalla. Todo surge cuando Chechu Yáñéz, ex jugador y entrenador de baloncesto quiere introducir a su pequeño Martiño en el básquet. “Miro a dónde lo puedo llevar porque un poco tímido al principio y hablo con Juan Filgueiras, de Porto do Son, que nos invita a que pruebe allí en la categoría baby. Se lo pasaba bien y aunque era un tute, como estaba cómodo empezamos a ir. Luego ya me liaron a mí también para entrenar precisamente a su equipo”, comienza su relato el que fue alero, entre otros equipos del Rosalía y del Obradoiro. “Después, en enero de 2018, nosotros nos vamos a vivir a Brión y allí no había absolutamente nada aunque es una zona con muchos niños, solo en el colegio hay más de 700. Por eso hablando con Juan dijimos de hacer una jornada de captación un verano para lo que contacté con el técnico de Deportes del Concello que nos dejó el pabellón, y gracias a un padre que conocimos, porque realmente no teníamos trato con nadie al llegar, hablando del tema me dijo que había un grupo de wasap de padres y madres del pueblo y avisó de esta idea. El primer día de puertas abiertas aparecieron ya 35 niños y niñas”, continúa y añade: “Después seguimos en el cole y el primer año teníamos casi 50 con lo que sacamos un equipo de la categoría baby, un premini, un mini y un infantil. Desde los 7 años hasta los 12 o 13”.

Punto y seguido. La vinculación con la entidad sonense se rompió. Pequeñas diferencias sobre hacia dónde debería ir el proyecto llevaron a que Chechu Yáñez decidiese echarse a un lado pero la semilla del baloncesto había brotado ya. “Los padres de Brión se habían enganchado mucho al tema, decidieron montar una junta directiva y ahí empezamos: el 1 de mayo de 2019 se funda el CB Brión oficialmente. Quedo yo como coordinador y se forma la directiva con una persona también fundamental como es Javier Leis, conocido en el ámbito del waterpolo porque fue directivo del Club Santiago que tiene a sus dos hijas también jugando, y que al trabajar además en una gestoría lleva un poco todo. Sale elegida mi mujer, Leticia como presidenta, lo que me agarra a mí también para que tenga otra vinculación, y entre todos empezamos a trabajar, con pocos conocimientos, pero con un montón de niños”, confiesa siempre con orgullo.

Ya desde junio la llegada de jugadores de todas las edades es constantes con lo que en su primera temporada conforman una estructura con tres equipos de baby basket, tres preminis, dos minis, dos infantiles y un cadete. “Hicimos otra vez campañas de captación en el colegio y en el instituto, intento moverme lo máximo posible pero los niños van viniendo solos, lo que funciona es el boca a boca”, confiesa Chechu.

Pero cuando más evidente era el crecimiento, cuanto más tocaba pelear por la necesidad de horas en los pabellones con un Concello al que solo pueden dar las gracias desde la entidad por su generosidad y su complicidad, la pandemia también truncó los sueños más ambiciosos del club. “Justo una semana antes de que nos cerrasen todo nos habían convocado incluso para una concentración de la selección gallega a tres niñas premini que para nosotros era genial. Estaban entre las 20 mejores de Galicia... y nos mandan para casa”, se lamenta el ferrolano.

“Empezamos mandando actividades para que siguiesen enganchados pero ya en julio fuimos de los primeros clubes que le echamos valor y comenzamos a entrenar. Con distancia, con todo el protocolo de la Xunta, mascarilla... todo muy controlado pero empezaron a hacer deporte al aire libre. Desde siempre pensamos que es importante que los niños y niñas hagan deporte pero también fuimos de los primeros clubes en decir que no queríamos competir. Tuvimos incluso una reunión con la federación gallega en septiembre en la que también les pedimos cobertura. No queríamos competir, no queríamos exponerlos, pero conseguimos que nos aseguraran igual”, detalla Chechu Yáñez.

Con el inicio del curso escolar no fue necesario volver a empezar. El otro “virus” como dice Chechu ya estaba extendido y en octubre se está trabajando de nuevo con 109 deportistas, hasta que toca volver a parar en febrero, y toca retomar en marzo... pero lejos de desmoralizarse, en la directiva se opta por mirar con fe y optimismo al futuro deseando sumar nuevos fieles. “Hacemos un día por la mañana de captación en el cole, con todas las clases pasando por el pabellón para trabajar con nuestros entrenadores... y se apuntaron 54 más”. De nuevo demostró el CB Brión que siempre se puede.