Simón: “El Imperial es favorito, pero aún no enseñamos todas las cartas”

La tarea no es sencilla y el rival, uno de los más complicados que podían tocar, pero la empresa que afronta el Santiago Futsal, la afronta con ganas. Lleva el resultado en contra en su visita al Imperial, pero el domingo a las 12.00 horas, en el pabellón José María Cagigal reforzará su moral con una palabra repetida hasta la saciedad en el vestuario del cuadro compostelano: “Ilusión”.

Insiste una y otra vez en subrayar el término Simón, el pívot del equipo preparado por Chipi, que viajará con la mochila cargada de ellla. “Llegar hasta aquí es un premio al grupo. Con ilusión afrontaremos el encuentro, pero sin ella no tendríamos posibilidades”.

Asume que el Santiago Futsal tiene una labor complicada por delante. El empate no le vale y su oponente, además de ser el campeón, es un equipo que ha mostrado facilidad para ver puerta, ya que fue el máximo realizador del grupo 5, con 157 tantos a favor.

“El cartel de favoritos es de ellos. Hicieron un equipo para ascender así que a ellos les corresponde la presión. Nosotros vamos sin presión ninguna, intentaremos dar la sorpresa y conseguir volver con el ascenso a Santiago”, apunta Simón.

El pívot es consciente de que la apuesta de su oponente es alta, y que eso lo percibe en las redes sociales, ya que la convocatoria del Imperial es intentar convertir el Cagigal en una bombonera. “Es uno de esos partidos que a todos nos gusta jugar, ojalá haya un buen ambiente de fútbol sala”, añade.

Sí sabe que al cuadro murciano no le resultó cómodo el choque de ida. El Santiago Futsal se está mostrando como un equipo correoso y que ha supuesto una dificultad mayor de la prevista para el conjunto murciano: “Ellos no estarán contentos por tener que jugar una final contra nosotros. Lo pudieron comprobar en Santa Isabel. Somos un equipo que encaja pocos goles. Confiarían en sacar algo positivo, pero competimos con nuestras armas y así lo haremos allí”.

Pese a las variables del choque de Santa Isabel, Simón avisa: “No enseñamos todas las cartas. Una eliminatoria como esta son 80 minutos”. “En el primer partido no hubo portero-jugador de parte de ninguno de los dos equipos. Se decidirá todo a un encuentro”, explicó el pívot del conjunto compostelano, que avisa que el cuadro preparado por Chipi aún tiene algún truco en la manga: “Alguna carta tenemos guardada. Todo lo que tengamos va a quedar en Murcia”.

Simón compartió la visión de su entrenador tras el encuentro de ida. Según quién se ponga por delante en el marcador, el choque variará. “Si marcamos primero, posiblemente se nos ponga la situación de cara. Ellos estarán en casa y, pese a que son jugadores veteranos, quizás les pueda la presión y podamos romper el partido”, explica. También señala que, en caso contrario, el objetivo es “seguir con el plan de partido” para intentar la remontada.

El pívot duda si dar por bueno llegar, o no, a los cinco minutos finales con el marcador empatado y jugárselo todo en la recta final: “Con portero-jugador podemos levantarle el partido perfectamente. Será muy justo, y llegar a los minutos finales con el resultado apretado no lo firmo, pero no lo descarto”.

Brais podría reaparecer, después de dos encuentros de baja, pero Simón resta importancia al ocupante en la portería del Santiago Futsal: “Bien si está él o Álex, que no sé cuál será la elección del míster, estamos tranquilos, porque son dos grandes porteros”. “Quedó demostrado en el partido de ida en Santa Isabel. Álex hizo un gran encuentro, al igual que en Mataró. Si estamos aquí es gracias a todo el equipo”, concluye.