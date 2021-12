Sin máquinas no somos entrenadores

SE AVANZA A PASOS de gigante ayudados por las nuevas tecnologías, los entrenadores pioneros y por los estudiosos que dejan sus conocimientos y experiencias a nuestra disposición. En los comienzos había pocas fuentes de consulta y ahora estamos invadidos y saturados de tantas versiones.

Nunca tuve muchas opciones de elegir, pero me gustaba conocer lo que gusta y lo que funciona en los diferentes lugares, el arraigo, el sentimiento y la identificación con el equipo y con el tipo de juego. Cuando entreno, siempre busco la adaptabilidad sin perder mi metodología, ordenando los conocimientos, teniendo presente siempre de dónde vengo, siendo consciente de que van apareciendo nuevas formas de ver las cosas.

Se dejan atrás los métodos de entrenamiento para supeditarlo todo a la métrica que nos aportan las nuevas tecnologías y nos domina el Big Data. Lo analítico, lo global, la periodización táctica, los juegos aplicados y el método estructurado parece que preceden de la prehistoria y son de hoy.

Se habla de fútbol sin hablar de los futbolistas y se va directo a soluciones numéricas, sin máquinas ya no somos entrenadores. Seccionamos el fútbol y no se puede dividir en partes, aunque el juego tiene seis momentos diferenciables como son las acciones ofensivas, la organización defensiva, las dos transiciones y el balón parado. Dividimos lo que no se puede dividir porque el juego es un continuo atacar y defender y no podemos ver el fútbol de manera partida. Se distorsiona la información porque es necesario vender y mantener la atención de los consumidores en forma de ideología, otorgándose la razón a sí mismos.

Las cosas se van modificando para acercarnos al fútbol y como producto de mercado también estamos influenciados por la moda, imitamos a los ganadores y eso también es algo lícito. Para llegar a estos momentos primero hubo que pasar por las etapas anteriores donde se soportan los modelos del juego actual, donde los entrenadores tiene el papel de protagonista principal. Los sistemas y modelos avanzaron, llevó su tiempo y seguirán evolucionando y originando nuevas disposiciones para cada una de las fases que presenta el juego. Se habla de igualar sistemas y de descomponer sistemas dando importancia a las estructuras, pero en realidad lo importante es qué se hace y cómo se hace en el puesto y desde el puesto.

Construir un equipo de fútbol es difícil, está en permanente construcción. El fútbol es un deporte colectivo numeroso, opone once contra once en un espacio delimitado, en constante lucha, principalmente por el manejo del balón y conseguir gol que es la finalidad del juego. Se puede hacer de muchas maneras y a través de muchos modelos, el idóneo será aquel que reúna las condiciones físico técnico mentales y el gusto de los componentes; ahí los entrenadores tienen que gestionar el potencial futbolístico de la plantilla en busca de formación y de rendimiento. Tienen en sus manos un capital y hay que ordenarlo para sacarle rendimiento, eficacia, a través de un modelo de juego acorde con sus conocimientos, sus capacidades, sus posibilidades y los requerimientos de las jugadas. Hablamos de jugadores, de balón y de juego, donde caben distintas interpretaciones, diferentes visiones, todo ello lo hace discutible, polémico y siempre interesante. El jugador es lo más importante de todo esto.