“Somos jugadores jóvenes, con mucha hambre y ambición”

Los dos goles de Juampa ante el Coruxo certifican la felicidad con la que el futbolista afronta la temporada de su estreno en el Compostela. El extremo blanquiazul destaca el nivel y el hambre de un vestuario que primero se centra en conseguir la permanencia, y una vez la alcance irá “a muerte” a por cotas mayores.

“Estoy muy contento en el Compostela, muy feliz, todo pinta de cara, estoy jugando, el equipo está muy bien y en el vestuario me encuentro como con mi familia. Los goles gustan mucho, y si puedo ayudar al equipo con goles, bienvenido sea”, valora Juampa, todavía con el doblete al Coruxo en mente.

Llevaba muchas jornadas buscando y rozando el gol, el premio a un camino marcado por el sacrificio y el esfuerzo que, en el momento de conseguirlo, le hizo acordarse de “la gente a la que tengo que estar agradecido”. “Hay mucho trabajo detrás, momentos difíciles, aunque pueda parecer que es todo una maravilla. La gente que me rodea, tanto mi familia como mi pareja, es un momento para ellos también”, se sincera Juampa.

Estrenarse como goleador no quitaba el sueño al futbolista santiagués, un jugador que no vive del gol y que supedita los tantos a los éxitos del equipo. “A todos los jugadores le gusta marcar gol, incluso a los defensas. Es algo muy bonito, una sensación muy diferente”, reconoce, pero su “prioridad en cada partido es dar el cien por cien y que el equipo gane. No soy un jugador que viva de los goles, sino de mi trabajo, de mi constancia, y ese es mi objetivo cada partido”.

Precisamente sus dos goles ayudaron a que el Compostela derrotara al Coruxo y se colocara tercero en una clasificación “anecdótica” por el momento, “porque ganas dos partidos y te metes arriba, y pierdes dos y te vas abajo”. Juampa aboga por no “mirarla mucho, pero es cierto que las sensaciones del equipo son espectaculares”.

El tiempo dirá si el Compostela es capaz de retener el tercer puesto en una liga con verdaderos transatlánticos y con equipos que tienen partidos pendientes. Pero de lo que no duda Juampa es de que “si mantenemos ese nivel, que yo creo que sí, porque somos jugadores jóvenes con mucha hambre, con ambición, esperemos cumplir el objetivo, que es la permanencia. Luego, si vienen cosas mejores, iremos a muerte”.

Juampa también bromeó con su condición de ser uno de los jugadores más sustituidos, habiendo completado solo dos encuentros. “Con lo que disfruto jugando, hasta en los entrenamientos no quiero que acaben. Imagínate en un partido”. Sin embargo, asume la realidad con naturalidad: “Estoy en un equipo en el que hay veintiún jugadores con muchísimo nivel y el entrenador es el que tiene que decidir. Yo tengo que seguir peleando, seguir luchando y demostrando para poder completar el partido si el míster lo quiere, y si no, darlo todo otra vez en el siguiente. Estamos para el equipo”.

FUTURO. Los primeros meses en el Compostela han servido a Juampa para descubrir que su deseo pasa por permanecer mucho tiempo en el club. “Yo estoy muy contento en el Compostela, tengo que valorar mucho estar en casa, ser feliz, y que me valoren aquí como creo que lo hizo el club. Espero estar muchos años aquí, porque es mi casa, donde está mi familia, donde me he criado y espero que así sea”.

Eso sí, es consciente de que “hay jugadores a los que les va a sonar el teléfono a final de temporada, porque estamos haciendo un buen año. Ya eran grandísimos jugadores en Tercera y ahora lo están demostrando en Segunda B, y es normal que haya equipos que estén encima”. Pero, del mismo modo, cree “que el Compostela va a tratar de que nos quedemos aquí la mayoría, y creo que así será, porque nunca estuve en un vestuario tan familiar como este. Eso también gana partidos”.