“Soy la primera interesada en que se haga deporte”

Nada será igual, por lo menos de momento, y sobre esa base hay que tratar cualquier tema y sobre todo cualquier problema. La covid-19 ha trastocado modos de vida, rutinas, una forma de entender el día a día en todos los ámbitos, y exige para no caer muchas veces en el desánimo o la inquietud dosis infinitas de paciencia y empatía... también en el deporte y también a la hora de reanudar la actividad deportiva. El ¿y yo qué? está creando mucho desasosiego entre clubes, entrenadores y padres que no entienden cuál es el criterio o muchas veces incluso qué protocolo se sigue en cada caso a la hora de conceder los permisos por parte del Concello de Santiago.

Hay equipos que llevan entrenando dos meses, otros que han regresado al trabajo estas últimas semanas y otros que siguen a la espera sin entender las razones de tanta dilación cuando desde Raxoi el mensaje parece claro. “El deporte no puede desaparecer. Puede ser que me equivoque. Tenemos que ser valientes y dar el pistoletazo de salida para que el deporte no muera por culpa de esta situación. Abrimos instalaciones. Con las medidas adecuadas tenemos que continuar porque ya estuvo congelado mucho tiempo”, transmitía el 22 de septiembre a través de las redes sociales la concejala Esther Pedrosa.

“El equipo del departamento de Deportes está volcadísimo en la vuelta a la normalidad dentro de las instalaciones, entendiendo por normalidad que se puedan usar las instalaciones en la medida que nos permita la Consellería de Sanidade, que no es fácil, porque en Santiago estamos sujetos a unas restricciones”, afirma la concejala. “Sé que la gente no entiende por qué se puede entrenar en Ames y no aquí, con lo cual jugamos en desventaja porque las medidas del protocolo son muy muy estrictas con limitaciones que no solo atañen al campo de juego”, añade. “Es tal el trabajo que aunque queramos cubrir plazos vamos un poco atrás. Son pocas personas para muchísimo trabajo”, enfatiza Esther Pedrosa.

En Compostela se arrastra desde hace tiempo un déficit de instalaciones -también sería necesaria una nueva reestructuración porque la demanda ha cambiado exponencialmente en los últimos años- que se agrava en este tiempo de pandemia con la reticencia de muchas ANPAS a la hora de abrir los pabellones de los centros escolares. “Tienen sus miedos a la responsabilidad, a que surjan positivos y nos piden que organicemos esa labor nosotros pero no podemos porque forma parte del ámbito educativo”, apunta. Sólo hay tres que de momento han mostrado interés en comenzar, pero mientras las demás no se decidan “tenemos que tener la instalación blindada y reservada hasta que lo hagan”.

La normativa de desinfección o el límite de grupos están limitando el horario de entrenamiento de los clubes “pero estamos con el primer paso, dejando entrar en las instalaciones pero creo que volver es ya importante con lo poco que se pueda tener”. “Todos tenemos que poner de nuestra parte y asumir nuestras responsabilidades. Yo asumí la mía de abrir los pabellones con las medidas protocolarias de seguridad y los clubes tienen que tener la suya a la hora de dirigir a los jugadores”, considera.

Insiste Esther Pedrosa que lastra también la vuelta a la actividad el hecho de que no pueda haber contacto “porque no deja Sanidad”. “Son cosas que hacen que todo sea muy complicado”, admite.

Un calendario. Entre las grandes preguntas que surgen entre los clubes también está la exigencia por parte de la Concejalía de contar con un calendario de competición para poder optar a entrenarse en una instalación municipal. Algo que deja fuera de la selección a los equipos de base. “Vamos a ser sensatos. Si asumo el riesgo para que empiece el deporte a moverse, que no lo hacen todos los Concellos, y además en un estado de restricción absoluto como tenemos en Santiago, teníamos que poner unas directrices para que primero entrasen los de Liga Nacional, de Liga Autonómica... y los últimos los niños porque en el momento en el que lo decidimos aún no había vuelto al colegio y preveíamos que si para Educación era preocupante esta vuelta para nosotros más aún”, detalla.

“Hay que ser consecuentes con la situación. Es grave. Hay una pandemia que no se da controlado. Los niños tienen que hacer deporte pero no podemos exigir lo mismo con respecto a los que están compitiendo”, entiende y añade: “La semana del 5 en adelante irán entrando. Vamos de forma escalonada para ver cómo va funcionando la cosa y según nos vayan dejando”. “Soy la primera interesada en que todo el mundo haga deporte pero entiendo que hay que dar prioridad a esas personas que viven del deporte que son los de las competiciones oficiales”, explica la concejala.

El caso del fútbol ¿Y por qué no se abren los campos de fútbol? Clubes como la SD Compostela, el Victoria FC o el Villestro, entre otros, están a la espera de un OK que no da llegado. “Hasta hace dos días la propia Federación Gallega no tenía claro ni lo tiene aún que vayan a competir, por eso no eran una prioridad. Ahora, desde la propia Federación nos dijeron que el plazo de finales de octubre lo veían bien para volver y lo harán”, desvela e insiste en que a partir del día 5 se abrirán estos campos “poco a poco”.

“Solo se trata de dar pasitos e ir ganando confianza”, insiste la concejala que reitera que cada deporte cuenta con su propio protocolo, sus limitaciones, y no es razonable la comparación entre las situaciones de cada uno.