Suma da pista e do campo: 12 medallas de atletas galegos

No Campionato de España de Pista Cuberta Sub20 de Antequera da pasada fin de semana, a Federación Galega de Atletismo feito en Antequera acadou oito medallas, oito postos de finalistas e tres récords galegos.

O título de campioa de España veu da man dunha promesa no lanzamento de peso. Xiana Lago do Ría Ferrol, que lograba impoñerse no concurso grazas ao seu segundo intento onde chegaba ata os 12.05 m. E nos saltos, Alba Cuns colleitaba o subcampionato nacional nun concurso de triplo no que a gañadora sobrepasaba os 13 metros e onde a de Negreira chagaba ata os 12.82. No mesmo foso o bronce viaxaba de igual modo ata o noroeste xa que a tamén galega Diaou Diallo do Ría Ferrol, recen saída deunha lesión, facía 12.80 m.

Lucía Sanchez del Valle repetía a medalla de prata que lograba o ano pasado sendo Sub18. Nesta ocasión debutando nesta nova categoría conseguía unha puntuación total en pentathlon de 3.744 que ademáis supoñe novo récord galego Sub20.

Nas carreiras Hugo Vázquez do Marineda refrendaba o seu excelente estado de forma sobre os valos volvendo a lograr na final unha nova plusmarca autonómica con 7.84 que ademáis servían para que o coruñés colgara a prata do nacional.

Mesmo metal nos 3.000 m. acadou a ourensá Antía Castro do Ourense Atletismo quen logra o seu mellor resultado ata o momento acadando unha MMP de 9:50.33

E fixeron tamen boas actuacións os representantes galegos sobre os 400 m. xa que tanto María Fernández Bouza con 55.90 como Jorge Román Leiros con 48.50 (récord galego) lograban subirse ao podio para recoller a medalla de bronce e confirmar as boas prespectivas desta distancia, segundo sinala a nota de prensa da Federación Galega de Atletismo.

Con respecto ao resto de participantes destacan as actuacións de Antón Martínez da Atlética Lucense quen remataba no cuarto lugar nos 3.000 m. con 8:32.87; 5º Hugo García do Real Club Celta nos 1.500 m. con 4:09.93; 5º Erik Fernández do Super Amara-Bat nos 200 m. con 22.50; 5º David Vicente do Playas de Castellón nos 60 valos con 8.11; 5º Samuel Lema do At. Negreira en Peso con 14.72 m.; 7º Tomás López do C.A.Sada en pértega con 4.32 m. e dos participantes en Heptathlon Aitor Fernández do Atletismo Narón e Mateo Aller do C.A. Santiago quinto e sétimo con 4.504 puntos e 4.330 p. respectivamente

Campionato de España de Campo a través Sub16 e Sub18 No Campionato de España de Campo a través Sub16 e Sub18 feito en Getafe, a selección no Campionato de España de Campo a través de Getafe logrou tres medallas e catro postos de finalistas. Novamente Xela Martínez nunha auténtica demostración de calidade, lograba o título de campioa de España no individual na categoría Sub18 quitando preto de medio minuto á segunda clasificada. Por equipos finalmente o combinado galego remataba no posto décimo primeiro da clasificación.