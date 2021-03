Sumar y seguir, reto del Jerubex Santiago esta tarde ante el ElPozo B

Santiago. No aumentó la pasada jornada la distancia, medida en puntos, que separa al Jerubex Santiago Futsal de la zona de permanencia en el grupo D de la Segunda División nacional. Hubo derrota, injusta, del equipo santiagués, pero también cayeron los rivales que tiene más cerca, o menos lejos. No aumentó el grosor de puntos... pero sí pasó otra jornada, sí hay menos terreno para recortar. Queda dicho: el Jerubex Santiago no mira, o lo hace de reojo, a la tabla; sólo mira a su próximo partido: al de hoy (17.00 horas), en la cancha del ElPozo Ciudad de Murcia.

El filial de uno de los equipos enseña del fútbol sala español. Y cada año junta en sus filas a grandes jóvenes talentos. Esta temporada no lo está pasando bien, falló en la primera fase y se metió de lleno en el grupo de descenso: suma 16 puntos, el que menos de los equipos procedentes del inicial grupo 1. Tiene seis puntos más que el Santiago Futsal, pero habiendo jugado dos partidos más.

“Son equipos jóvenes, en los que al final las dinámicas cuentan mucho. Y cuando te metes en una dinámica negativa, al ser jugadores jóvenes, ser capaces de salir de ahí es difícil, por mucho talento que tengas”, dice David Rial, entrenador del Santiago.

“Pero bueno, han cambiado la dinámica en las últimas jornadas, han mejorado el juego, es un equipo que está progresando mucho y ya es muy diferente al del inicio: han superado el bache de resultados y también el estar parados tiempo por culpa del COVID-19”, añade.

A ese equipo que ahora “muestra el nivel que se espera de él” se mide hoy el Jerubex Santiago Futsal que quiere sumar y seguir. Tras el largo viaje nocturno en autobús, el equipo ya se entrenó ayer por la tarde en el pabellón donde hoy juega. A. PAIS