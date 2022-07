Surf adaptado en la playa de Pantín

Daniel Souto tiene 47 años y no hace tantos que se peleaba contra un cáncer metastásico que ha dejado atrás tras meses de durísimo tratamiento. La radioterapia le costó la visión de un ojo y hace unos meses que su equipo médico le permitió retomar el surf y volver a mecerse entre las olas. No hay mejor terapia que la vida, señalan. En 1994, Daniel formó parte de la competición oficial y se midió en la manga contra Pablo Solar y Didier Piter. Este 2022 ha vuelto a competir “con toda la ilusión del mundo” en el Abanca Surf Adaptado junto a otros 33 atletas con discapacidad llegados de EE UU, Canadá, Argentina, Francia, Alemania, Italia, Gales, Portugal o Brasil.

No es el único que ha hecho la transición de la competición oficial de la World Surf League al surf adaptado. Aitor Francesena Gallo, un mito del surf en Euskadi, estaba entre los primeros participantes del Abanca Pantín Classic Galicia Pro a finales de los 1980 cuando la prueba era un sueño que empujaron con ahínco un grupo de pioneros gallegos desde la playa de Pantín. Este año ha regresado al 35 aniversario del campeonato (del 9 al 17 de julio) para competir entre los surfistas ciegos. “Yo pensaba que nunca más podría volver a surfear, pero hay que adaptarse a esta nueva vida. Tres meses después de salir del hospital, volví a probar con tablas grandes y me di cuenta de que el mar me daba un montón de pistas y un montón de datos”, señala Francesena.

Las categorías son tan diversas como lo son las limitaciones físicas de cada atleta y las valoraciones de los jueces se adaptan a ellas. Victoria Feige nunca había estado en España. Llega desde Canadá con una enorme sonrisa para defender su título de doble campeona del mundo. Con 18 años, una mala caída haciendo snowboard le fracturó la columna. Paralizada de cintura para abajo y rebosante de energía, volvió a esquiar y a surfear apenas un año después del accidente y es la primera fisioterapeuta que se mueve en silla de ruedas en Norteamérica.

Confiesa que se ha enamorado perdidamente de Pantín. “El agua es increíblemente clara y mis expectativas son, como en cada competición, hacerlo lo mejor que pueda”. Junto a ellos, otros treinta deportistas de Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Portugal y España. Entre los más jóvenes, Álvaro Menéndez, con 15 años, y entre los más veteranos y expertos, la paralímpica portuguesa, Marta Jordao Paço. Destaca, también, el ejemplo de vitalidad del argentino Nicolás Gallegos y del norteamericano, Dana Cummings, en activo con 52 años. “Pantín es una localización perfecta para la práctica del surf adaptado”, afirma el californiano. Mientras, el francés Benoit Moreau también ha querido destacar su agradecimiento a la organización y no ha dudado en expresar que “Pantín lo tiene todo: el lugar, la gente y el mar”.

La gran final del Abanca Surf Adaptado y la entrega de premios –por primera vez hay 10.000 euros en metálico– tendrá lugar hoy a partir de las 18.00 horas en la pequeña ciudad del surf y del ocio instalada en la playa de O Rodo, en Pantín.