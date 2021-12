Susana Rodríguez, reina del triatlón paralímpico que conquista portadas

Susana Rodríguez difícilmente olvidará el 2021, “un año redondo”, según confiesa tras hacer balance de todo lo vivido, cosechando éxitos y reconocimientos a cada paso dado, no solo a nivel deportivo.

Medallista de oro en triatlón junto a su guía Sara Loehr en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que también fue finalista en atletismo con Celso Comesaña, la figura de Susana Rodríguez Gacio (Vigo, 1988) ha traspasado la faceta puramente deportiva para entrar en los hogares de todo el mundo a través de su trabajo como médico en primera línea durante el inicio de la pandemia, la portada en la revista estadounidense Time o el saque de honor en un partido en el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

“En cada momento, a todo lo que podía ir aspirando, se cumplía. El año ha salido mejor imposible, empezando por los Juegos de Tokio, en los que el objetivo era el triatlón y me vine con una medalla de oro, un récord de España y un diploma en atletismo”, confiesa la deportista gallega, que, también destaca las “buenas sensaciones” que ha sentido a lo largo de toda la temporada.

“Los resultados al final son un poco el premio a toda una vida dedicada al deporte. Ha sido un año de muchas emociones, de mucha tensión, pero el tiempo pasa y cada vez asimilo más lo conseguido”, apunta.

La deportista gallega, que sufre agudeza visual de un 5% en un ojo y de un 7% en el otro a consecuencia del albinismo, es médico. Durante la primera fase de la pandemia global de coronavirus no dudó en ponerse en primera línea para ayudar en su condición de médica en un hospital de Santiago de Compostela. “Ninguna décima de segundo en los Juegos puede valer tanto como aportar algo contra el coronavirus”, dijo en su momento.

Este año, aparte de triunfar como deportista, terminó un Máster de Medicina con un trabajo de Experto universitario en prevención del dopaje en la Universidad Católica de Murcia.

“Al final, como médico y deportista, es un tema interesante. Como médico, si no estas metido en el deporte no sabes qué implicaciones pueden tener los tratamientos que puedes poner a un paciente deportista y como deportista es interesante conocerlos por la legislación, las pruebas o la historia”, señala.

POPULARIDAD INTERNACIONAL. El compromiso y la capacidad de superación de Susana Rodríguez es la que durante 2021 le valió ser una de las caras más visibles del movimiento paralímpico con portadas en diferentes medios de comunicación de gran prestigio, entre ellas la revista estadounidense Time, una de las más influyentes del mundo.

“Para la entrevista vinieron a Vigo. Lo que no sabía era que iba a aparecer en portada. Yo me enteré estando en Lanzarote entrenando. Cuando volví a la habitación tenía muchas llamadas y muchos mensajes y ahí me enteré”, desvela Susana, que realizó la entrevista en inglés, un idioma que domina a la perfección.

“Ahora lo práctico menos, casi siempre cuando viajo. En Vigo fui de pequeña a un colegio bilingüe y varios veranos estuve con una familia en Inglaterra”, declara la deportista gallega, feliz por todo lo que la ha pasado este año.

“Está claro que es bueno que las cosas que hacemos se vean y que tengamos el apoyo de gente desconocida porque al final es el apoyo al deporte paralímpico”, subraya Susana, que se ha convertido en estos últimos meses en una abanderada del deporte de personas con discapacidad como integrante de un movimiento que cada vez es más global.

“No soy quién para decir si soy una abanderada, pero sí creo que he tenido un impacto positivo en el deporte de personas con discapacidad y en el triatlón español en los últimos tiempos. De todas formas cualquier reconocimiento en forma de visibilidad es bienvenido por todas las personas con discapacidad, que muchas veces, cada día, tienen que luchar simplemente por defender sus derechos básicos”, comenta.

EL CAMINO A PARÍS. Debido al aplazamiento de los Juegos de Tokio de 2020 a 2021 el nuevo ciclo deportivo hacía París es más corto. El 28 de agosto de 2024, cuando den comienzo los Juegos en la ciudad francesa, Susana Rodríguez espera estar allí.

“Tengo ganas de estar en París. Me apetece y me gustaría estar en los dos deportes, atletismo y triatlón, pero queda mucho y a la vez poco. Todo el camino a Tokio fue muy exigente y por eso ahora quiero ir disfrutando de las siguientes etapas”, subraya Susana, para la que ser abanderada en la ceremonia de inauguración sería “un honor” aunque no piensa en ello.

“Eso sería muy bonito para cualquiera. Tenemos el ejemplo de todos los que lo han sido hasta ahora, que son magníficos deportistas y un referente. Para el Comité Paralímpico Español esta es una elección difícil y a nosotros solo nos queda trabajar y cumplir con los objetivos”, destaca.

Susana Rodríguez, ganadora de cuatro campeonatos del mundo de triatlón, el último también este 2021, compite con un holter bajo la piel debido a una cardiopatía que le fue detectada en enero de 2020, lo que hace más meritorio sus triunfos.

“Es algo a lo que me he acostumbrado porque realmente es mejor conocer cualquier circunstancia de salud. Tuve mucha suerte porque en el estudio genético los datos no descartaron la opción de seguir haciendo deporte con casi normalidad. Es una situación difícil de manejar pero tuve mucha ayuda en el hospital de Santiago de Compostela, en el que hay un servicio de cardiología potente”, señala Susana, que a raíz de esta situación viaja siempre con un desfibrilador. “En realidad todo el mundo que hace deporte debería conocer cómo actuar ante una situación así porque es una manera de salvar vidas”, confiesa.